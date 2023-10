Roma-Servette, Mourinho: “Mi fido dei miei giocatori. Dybala va in panchina”

Roma-Servette andrà in scena domani sera alle ore 21:00: alla vigilia del match di Champions League ha parlato così José Mourinho.

La Roma domani sera scenderà in campo per affrontare il Servette in Europa League. La stagione dei giallorossi è stata fin qui caratterizzata da alti e bassi. Più bassi che alti. E, anche se è effettivamente iniziata da poco, la lunga trafila di impegni ha già fatto scattare un campanello dall’allarme in un intero ambiente. José Mourinho è consapevole del fatto che bisogna invertire un trend. E ci proverà già nell’impegno imminente. Ecco cos’ha perciò dichiarato in conferenza stampa.

Con il Servette, all’Olimpico sotto gli occhi dei propri tifosi, la Roma non può sbagliare. C’è bisogno di riconquistare la giusta fiducia e di continuare sulla scia di quanto già intrapreso vincendo con il Frosinone in Serie A all’ultima giornata affrontata.

Stando alle ultime novità, in ogni caso Paulo Dybala in Europa League riposerà, mentre dal 1′ dovrebbe giocare Edoardo Bove, ragazzo che il tecnico portoghese ha avuto modo di far crescere sotto la sua ala protettrice. Parola dello stesso Mourinho, che ha fatto il punto della situazione dopo aver svolto la rifinitura.

Roma, Mourinho alla vigilia del match di Europa League: “Non possiamo nasconderci ma mi fido dei miei giocatori”

José Mourinho in conferenza stampa ha dichiarato: “Impegni ravvicinati? È una situazione in cui non ci possiamo nascondere. È un problema reale per tutte le squadre che giocano in Europa. Ovviamente faremo qualche cambio. Ho già detto che Dybala sarà in panchina e non solo lui, 2-3-4 giocatori riposeranno”.

“Ho fiducia nei giocatori e nello staff – ha continuato – non stare in panchina può avere un piccolo impatto, dipende anche da come evolve la partita. Non tutto è stato perfetto, ci siamo messi a lavorare su ogni aspetto negativo. Oggi abbiamo preparato la fase difensiva, così da arrivare alla partita di domani senza dubbi”.

“Noi più forti? La responsabilità è dalla nostra parte, ma bisogna rispettarli perché hanno un buon allenatore. Sono organizzati, cambierò solo tre o quattro giocatori per il rispetto che ho nei loro confronti. Ma spero tornino a casa con zero punti”, ha concluso l’allenatore giallorosso.