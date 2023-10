Cagliari-Roma, caccia alla svolta: le mosse di Ranieri e Mourinho

Cagliari-Roma potrebbe rappresentare la partita della svolta sia in casa rossoblù, sia in casa giallorossa. Padroni di casa chiamati alla vittoria per scrollarsi di dosso l’ultima posizione. Roma a caccia di conferme dopo il successo contro il Frosinone

Ranieri proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di invertire immediatamente la rotta e abbandonare l’ultima posizione in classifica. Il tecnico rossoblù si affiderà al solito 3-5-2, ma con qualche novità rispetto all’undici titolare sceso in campo nelle scorse giornate.

Possibile avvicendamento tra i pali tra Radunovic e Scuffet, anche se, per il momento, non sarebbero trapelate particolari conferme sulla possibile staffetta.Attenzione anche alle possibili novità a centrocampo. Lo stesso Ranieri ha ammesso: “Concederò più spazio a Prati e Oristanio”. I due giovani rossoblù, quindi, si candidano a un ruolo da titolare già dalla sfida contro la Roma, anche se non è da escludere un loro ingresso in campo solamente nel corso della ripresa.

Pochi dubbi in attacco: Luvumbo tornerà dal primo minuto dopo il turno di riposo contro la Fiorentina, al suo fianco avanza la candidatura di Petagna, favorito su Shomurodov e Pavoletti.

Cagliari-Roma, Mourinho e l’emergenza in difesa

Mourinho, dal canto suo, dovrà fare i conti con la solita emergenza in difesa. Non ci sarà Smalling. Difficilmente il centrale difensivo inglese riuscirà a recuperare per la trasferta di Cagliari. Al suo posto pronto Cristante, con Bove promosso titolare a centrocampo. Out anche Llorente, il quale verrà sostituito ancora una volta da Ndicka.

Pochi dubbi a centrocampo: out Renato Sanches, Mourinho si affiderà a Bove, Paredes e Pellegrini in mezzo al campo, con Kristansen e Spinazzola sugli esterni. In attacco spazio alla coppia Dybala-Lukaku, anche se non è escluso che il tecnico portoghese possa concedere un turno di riposo a uno dei due attaccanti qualora dovessero accusare la fatica dopo gli imminenti impegni di Coppa. Di seguito le probabili formazioni di Cagliari-Roma, match valido per l’8^ giornata di Serie A:

CAGLIARI (3-5-2): Radunovic/Scuffet; Wieteska, Dossena, Hatzidiakos, Zappa, Nandez, Makoumbou, Sulemana/Deiola, Augello; Luvumbo, Petagna/Shomurodov

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Kristensen, Paredes, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Dybala; Lukaku