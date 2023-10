Juventus-Torino, triplo ballottaggio per Allegri e le novità su Vlahovic

Juventus-Torino rappresenterà una sfida fondamentale per Massimiliano Allegri, il quale dovrà cercare di restare ancorato ai primi posti della classifica. Buone notizie dall’infermeria: il tecnico bianconero recupererà Vlahovi e Milik per il derby della Mole

Vlahovic e Milik ci saranno. Come anticipato nella giornata di ieri, Allegri potrà contare sui recuperi dei due attaccanti, i quali torneranno a completa disposizione in vista del match contro il Torino. Il centravanti polacco ha smaltito il leggero fastidio muscolare, mentre Vlahovic tornerà a lavorare regolarmente in gruppo tra oggi e domani. Problemi alla schiena superati e maglia da titolare ormai certa in vista della supersfida contro i cugini granata.

Allegri, tuttavia, dovrà scioglierà ancora qualche dubbio sui ballottaggi. Gatti sarà preferito ancora una volta a Rugani, mentre sulla sinistra Kostic sarà confermato titolare al posto di Cambiaso. Attenzione, però, a un leggero problema alla caviglia da parte dell’esterno serbo, situazione da monitorare con calma nelle prossime ore. In caso di forfait, spazio all’ex terzino di Genoa e Bologna. Solo panchina per Iling Junior.

A centrocampo, invece, Fagioli resta in vantaggio su Miretti, ma non è escluso che il centrocampista classe 2003 possa insidiare l’ex Cremonese fino all’ultimo allenamento di rifinitura. In attacco, come anticipato, si fa verso la conferma totale della coppia offensiva composta da Chiesa e Vlahovic. In caso di forfait di Vlahovic, attenzione alla clamorosa candidatura di Yıldız.

Juventus-Torino, le probabili formazioni e i dubbi di Allegri

Allegri dovrà sciogliere dubbi e riserve sul triplo ballottaggi. Nessun dubbi, invece, per il ruolo di esterno destro: McKennie resta in netto vantaggio su Weah. Attenzione anche al Torino di Juric. Il tecnico granata dovrà fare a meno di Buongiorno, il quale di difficilmente riuscirà a recuperare per la supersfida contro la Juventus.

Con il forfait del centrale difensivo, il tecnico granata si affiderà a Tameze nel ruolo di centrale difensivo. In attacco confermato il doppio trequartista alle spalle di Zapata. Solo panchina per Sanabria. Di seguito le probabili formazioni di Juventus-Torino, match valido per l’8^ giornata di Serie A:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli/Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic/Cambiaso; Chiesa, Vlahovic

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic V.; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata