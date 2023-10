Juventus-Torino, la decisione di Allegri su Vlahovic e Milik

Juventus-Torino potrebbe sancire la svolta definitiva da parte dei bianconeri in vista della seconda parte di stagione. Gli uomini di Allegri saranno chiamati alla prova del nove dopo il deludente pareggio contro l’Atalanta nella sfida della 7^ giornata.

Via il sipario e spazio al derby della Mole, sfida in programma sabato pomeriggio alle ore 18:00. Bianconeri chiamati alla prova del nove per restare aggrappati alle prime quattro posizioni e consolidare l’attuale situazione in classifica. Occhio, però, alla compagine granata, la quale non sarà disposta a recitare il ruolo di vittima sacrificale.

Detto questo, Allegri dovrà fare i conti con gli infortuni di Vlahovic e Milik. L’attaccante serbo si è allenato a parte anche nella giornata di ieri. Problemi alla schiena non ancora superati e punto interrogativo sulla sua potenziale convocazione in vista della super sfida di sabato sera. Nessuna corsa contro il tempo e nessuna particolare forzatura: Vlahovic tornerà nell’elenco convocati solamente se avrà recuperato al 100%.

Discorso leggermente differente per Milik. L’attaccante polacco sembrerebbe aver smaltito definitivamente i recenti problemi muscolari e potrebbe tornare subito a disposizione di Allegri in vista della sfida contro il Torino. Cresce l’ottimismo per l’ex attaccante di Napoli e Marsiglia, ma la decisione definitiva potrebbe arrivare solamente dopo i prossimi allenamenti prima dell’ultima rifinitura.

Juventus-Torino, Vlahovic a forte rischio: ballottaggio a centrocampo

Dubbio Vlahovic, ma attenzione anche ai soliti ballottaggi a centrocampo e sugli esterni. McKennie sarà confermato sulla destra, solo panchina per Weah. Fagioli dovrebbe spuntarla nuovamente su Miretti, mentre sulla sinistra Kostic resta in netto vantaggio su Cambiaso per una maglia da titolare.

Allegri valuterà il da farsi dopo l’ultimo allenamento di rifinitura. Punto interrogativo su Vlahovic, ma crescono le speranze per il recupero del centravanti serbo in vista della super sfida contro i granata. Chiesa sarà confermato al fianco del serbo o di Milik. In caso di doppio forfait offensiva, sarà Kean ad affiancare l’ex Fiorentina al centro dell’attacco bianconero. Di seguito le probabili formazioni del match tra Juventus-Torino:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic/Milik

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic V.; Tameze, Schuurs, Rodriguez; Bellanova, Ricci, Ilic, Lazaro; Vlasic, Radonjic; Zapata