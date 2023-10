Juve-Torino, Chiesa e Vlahovic a rischio: Allegri sorprende tutti

Chiesa e Vlahovic potrebbero saltare il derby contro il Torino. Non trapela grande ottimismo in casa bianconera, la sensazione è che la coppia titolare della Juventus potrebbe alzare definitivamente bandiera bianca in vista del match contro i granata

Brutte notizie per Allegri in vista della sfida dell’8^ giornata contro il Torino. Il tecnico bianconero, come confermato dalle ultime indiscrezioni dall’infermeria, potrebbe fare a meno di Chiesa e Vlahovic. L’esterno offensivo, di fatto, ha rimediato un affaticamento muscolare alla coscia, simile a quello accusato nelle scorse settimane in Nazionale. Difficilmente Chiesa riuscirà a recuperare per la sfida contro gli uomini di Juric. Nessuna corsa contro il tempo e nessun rischio inutile.

Stesso discorso per Vlahovic. L’attaccante serbo non ha ancora smaltito il problema alla schiena e non ha ancora ripreso ad allenarsi con il resto del gruppo. La sensazione è che l’ex Fiorentina sarà costretto ad alzare bandiera bianca in vista dell‘8^ giornata di campionato. Allegri svelerà le ultime indiscrezioni in conferenza stampa, ma il doppio forfait sembrerebbe essere ormai certo. Nella migliore delle ipotesi, però, Chiesa potrebbe accomodarsi almeno in panchina.

Detto questo, occhio alle possibili sorprese da parte del tecnico bianconero. Allegri recupererà Milik, il quale sostituirà Vlahovic al centro dell’attacco. Nel ruolo di seconda punta, però, potrebbe esserci spazio per Yildiz o Miretti. L’ex Bayern Monaco, però, potrebbe scalare le gerarchie dopo le belle parole pronunciate dallo stesso tecnico della Juventus nei giorni scorsi.

Juve-Torino, Chiesa e Vlahovic verso il forfait: spunta Yildiz

Yildiz, come detto, potrebbe rappresentare la sorpresa di Allegri in vista della supersfida contro il Torino. Il giovane attaccante turco, dal canto suo, è pronto ad assumersi le responsabilità del caso e a rispondere presente in maniera immediata. Più defilata la candidatura di Miretti nel ruolo di seconda punta.

Non convince neanche Kean, non al meglio fisicamente e reduce da una prestazione incolore contro l’Atalanta. Sulla sinistra Kostic, ormai recuperato, resta in vantaggio su Cambiaso. Confermato McKennie sulla fascia destra. Allegri scioglierà gli ultimi dubbi e riserve nell’ultimo allenamenti di rifinitura. Sono attese novità e ultimissime durante la conferenza stampa del tecnico bianconero.