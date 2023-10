Lega Serie A e Nba insieme ad Abu Dhabi: Del Piero tra i protagonisti

Continua il processo di internazionalizzazione della Lega Serie A. Ennesimo incontro e anche Del Piero protagonista.

Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un grande ed importante processo di globalizzazione della Lega serie A. La nascita di uffici ad Abu Dhabi e New York hanno evidenziato ciò e giorno dopo giorno stiamo assistendo a diversi eventi con la Lega protagonista.

Nelle ultime ore – l’interno del nuovo ufficio di Abu Dhabi – ha ospitato un evento con l’ex calciatore e leggenda della Juventus Alessandro Del Piero tra i protagonisti. Questo evento mira a promuovere nuove collaborazioni della Serie A nel complesso mondo dello sport. Del Piero ha preso parte tra l’altro alla sfida Nba tra i Dallas Mavericks (di Luka Doncic) e i Minnesota Timberwolves. Con lui presenti il leggendario campione Kareem Abdul-Jabbar, ex Lakers e tra i migliori di sempre. Protagonista anche Gary Payton.

Durante la visita agli uffici Mena della Serie A ha incontrato anche diversi ospiti del Medio Oriente ed ha poi rilasciato le seguenti dichiarazioni: “È sempre un piacere visitare il Medio Oriente, ma questa visita è stata speciale. Non solo ho potuto contribuire ad approfondire la nostra partnership con l’NBA, connettendomi con leggende di un altro grande sport di squadra, ma è stata anche la mia prima visita qui. Ho

potuto vedere di persona gli investimenti effettuati in Medio Oriente e lo sviluppo

delle iniziative per i fan”.

Serie A, continua la crescita all’estero

La Serie A ha inaugurato i suoi uffici ad Abu Dhabi nel mese di giugno e da quel momento ha sviluppato numerose iniziative. Il Direttore marketing della Lega Serie A Michele Ciccarese ha affermato: “Siamo felici, ci sono oltre 35 milioni di fan che testimoniano il loro amore per il calcio italiano. Saremo sempre più presenti mediante questi progetti con altri sport e questa iniziativa con la Nba ci riempie davvero di orgoglio”.

Anche il direttore generale della Mena Lega Serie A Alfredo De Stefano si è detto felice di aver accolto cosi Del Piero ed altri ospiti in un evento che può solo far bene a tutto il calcio italiano.