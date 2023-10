Lazio-Atalanta, triplo ballottaggio per Sarri e la decisione su Immobile

Lazio-Atalanta rappresenterà il definitivo banco di provare peri biancocelesti per cercare di invertire definitivamente la rotta in vista del proseguimento della stagione. Dopo il successo contro il Celtic in Champions League, caccia alle conferme anche in campionato

Sciolte le riserve e i dubbi su Immobile: Sarri potrà contare sul suo centravanti in vista della sfida dell‘8^ giornata contro la Dea. Il centravanti biancoceleste, di fatto, ha recuperato dal recente acciacco muscolare e sarà a completa disposizione per il match contro i nerazzurri. Salvo clamorosi colpi di scena, Sarri punterà su Immobile dal primo minuto, solo panchina per Castellanos, il quale potrebbe trovare spazio nel corso della ripresa.

Detto questo, Sarri dovrà sciogliere i dubbi in cabina di regia. La sensazione è che potremmo assistere a un vero e proprio ballottaggio a tre tra Rovella, Vecino e Cataldi, con il primo in netto vantaggio. L’ex Monza e Juventus, infatti, potrebbe spuntarla sui diretti concorrenti, soprattutto dopo i recenti impegni in Champions League e in vista di un potenziale turnover.

Attenzione anche ai dubbi tra Kamada e Guendouzi, con il primo favorito sul secondo. Sarri potrebbe confermare la sua fiducia nel centrocampista giapponese, con l’ex Marsiglia pronto a subentrare nel corso della ripresa. Nonostante le conferme del tecnico della Lazio nel corso delle scorse settimane, difficilmente Kamada e Guendouzi scenderanno in campo contemporaneamente, almeno non per il momento.

Lazio-Atalanta, la decisione di Gasperini su Scamacca

Attenzione anche alle ultime novità in casa Atalanta. Gasperini si affiderà al solito 3-4-2-1 con Zappacosta e Ruggeri sugli esterni. Nessuna novità in difesa, mentre Scamacca ha recuperato dall’infortunio, ma sarà a disposizione solo per la panchina.

Il tecnico nerazzurro si affiderà al solito tridente composto da De Ketelaere, Koopmeiners e Lookman, con Muriel e Pasalic pronti a subentrare. A centrocampo confermati De Roon ed Ederson, mentre in difesa spazio al solito terzetto composto da Toloi, Scalvini e Kolasinac. Di seguito le probabili formazioni di Lazio-Atalanta, match valido per l’8^ giornata di Serie A:

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Romagnoli, Hysaj; Kamada, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, Ederson, De Roon, Ruggeri; Koopmeiners, De Ketelaere; Lookman