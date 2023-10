Mourinho, l’indiscrezione è una ‘bomba’: cosa sta succedendo con la Roma?

Mourinho e la Roma sono ai ferri corti? La situazione sembra essere tesa e i Friedkin non sarebbero più disposti a fare sconti. Ecco le ultime novità.

José Mourinho e la Roma non hanno iniziato la stagione nel migliore dei modi, questo è impossibile da nascondere. Sono i risultati che parlano. La squadra giallorossa ha subito pesanti sconfitte in Serie A, dove ha guadagnato nelle prime sette giornate solamente 8 punti. È perciò attualmente ferma al 13° posto. Una situazione che non rende certamente contenta la società. I Friedkin non sarebbero infatti più disposti ad aspettare: è arrivato un ultimatum.

La Roma, in questo avvio di stagione in Serie A, ha perso con Verona, Milan e Genoa e ha pareggiato con Salernitana e Torino. Le uniche vittorie sono perciò arrivate con Empoli e Frosinone. Decisamente troppo poco per una squadra che, su carta, dovrebbe come minimo puntare a classificarsi tra le prime quattro.

I Friedkin, proprio per questi motivi, secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport’, non sarebbero contenti di quanto sta effettivamente accadendo. E avrebbero preso una decisione importante: il destino di José Mourinho sarebbe infatti legato alla gara dell’8^ giornata di Serie A che la Roma affronterà con il Cagliari.

Roma, arriva l’indiscrezione di non poco conto su Mourinho: ultimatum da parte dei Friedkin

Secondo il ‘Corriere dello Sport’, quindi, José Mourinho in Serie A non può più sbagliare. I Friedkin gli avrebbero dato un ultimatum: la partita con il Cagliari è da vincere senza se e senza ma, altrimenti ci si separerà. La società si sarebbe mossa in questo senso già dopo la sconfitta contro il Genoa, all’ultima giornata giocata, per 4-1. Ma Thiago Pinto ha evitato il tracollo. Adesso però tutto è in equilibrio su di un filo sottilissimo.

Se la Roma dovesse quindi perdere contro il Cagliari, i Friedkin procederebbero all’esonero di José Mourinho. Contro ogni aspettativa, visto che lo Special One è stato fin da subito considerato come l’8° Re di Roma. E c’è di più, perché la società avrebbe anche già individuato il possibile sostituto. È infatti saltato fuori il nome di Hans-Dieter Flick, ex selezionatore della Nazionale Tedesca (a sua volta esonerato, il 10 settembre, dopo la sconfitta col Giappione). Insomma, non resta che attendere e scoprire cosa farà la Roma in terra sarda.