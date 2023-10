Post-Pogba, Allegri e Giuntoli ridisegnano la Juventus: a gennaio si cambia modulo

La Juventus pensa al post-Pogba. Allegri e Giuntoli ridisegnano la formazione bianconera: possibile un cambio di modulo a gennaio.

Il matrimonio, ormai, è ai titoli di coda. La Juventus, dopo la conferma della positività di Paul Pogba al testosterone, attenderà la relativa sentenza per risolvere in maniera consensuale il contratto del francese. Un addio anticipato che consentirà alla Vecchia Signora di risparmiare 30 milioni che verranno subito reinvestiti nel mercato invernale, così da regalare a Massimiliano Allegri un rinforzo teso a potenziare la rosa a sua disposizione. La logica prevederebbe l’acquisto di un centrocampista ma, in realtà, Cristiano Giuntoli ha intenzione di muoversi in maniera diversa.

Nel mirino del direttore sportivo bianconero c’è Pierre-Emile Hojberg ma riuscire a prenderlo dal Tottenham non si preannuncia facile. Gli Spurs, infatti, pur volendo puntare forte sul duo composto da Pape Sarr e Yves Bissouma non vogliono farlo partire in prestito con diritto di riscatto. Se divorzio sarà, quindi, avverrà soltanto a titolo definitivo. Opzione poco gradita dal manager, ora orientato su profili diversi. Georgiy Sudakov, in tal senso, rappresenta un nome quanto mai gradito ma lo Shakthar Donetsk ha fatto muro finora sparando alto.

Complicazioni che hanno spinto la dirigenza a sondare piste alternative: una di queste conduce a Manu Koné legato al Borussia Moenchengladbach. Sempre vivo, poi, l’interesse nei confronti di Habib Diarra di proprietà dello Strasburgo. Giovani intriganti, ma seguiti da altre big del calcio europeo. Ecco perché Giuntoli, d’accordo con Allegri, non ha escluso l’idea di prendere un’ala destra che consenta alla Juve di passare al 3-4-3 o al 4-3-3.

Juventus, l’addio di Pogba un’opportunità: Allegri cambia modulo

I moduli in questione, al momento, è stato messo in soffitta alla luce dell’assenza di giocatori (ad eccezione di Federico Chiesa) in grado di giocare nel tridente offensivo. Matias Soule si è trasferito al Frosinone mentre Filip Kostic ha faticato a trovare i tempi giusti nelle volte in cui è stato proposto nel ruolo. Il serbo dà il meglio quando è libero di giocare lungo l’intera fascia mancina e lo stesso discorso può essere fatto per Samuel-Iling Junior (il cui futuro continua ad essere tutto da scrivere).

In soccorso del tecnico può quindi intervenire Giuntoli, che a breve tornerà all’assalto per Domenico Berardi autore finora di 5 gol ed un assist in 6 presenze complessive. Occhio, però, a qualche possibile sorpresa da parte dell’ex Napoli. Work in progress in casa Juventus. Il post-Pogba è già iniziato e nel futuro della Juventus ci sono diverse novità.