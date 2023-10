Juve, arriva l’ufficialità sul caso Pogba: sentenza amara per il francese

Nella giornata odierna è arrivato il risultato delle contro-analisi di Pogba: il francese ancora positivo, si complica la sua posizione.

Il giorno della verità, in casa Juventus, è infine arrivato. E l’esito finale ha confermato tutti i timori della vigilia. Le contro-analisi di Paul Pogba, infatti, hanno confermato la positività del francese al testosterone. Una mazzata, sia per il club che per il giocatore stesso il quale, adesso, rischia di andare incontro ad una lunga squalifica.

Lo scenario più temuto dall’ex Manchester United, sospeso in via cautelativa dal Tribunale nazionale antidoping il 12 settembre scorso. La difesa del centrocampista, nei prossimi giorni preparerà la fase istruttoria con il calciatore che potrà chiedere di essere interrogato o inviare delle memorie personali. L’obiettivo dei legali di Pogba consisterà nel cercare di evitare il dolo ed ottenere così una riduzione della pena da 4 a 2 anni.

Possibile, inoltre che il 30enne decida di patteggiare. Si vedrà di più avanti. Ora resta da vedere cosa deciderà di fare la Vecchia Signora. Una delle opzioni a disposizione prevede l’immediata risoluzione del contratto da 8 milioni più di 2 di bonus all’anno che lega Pogba alla Juve fino al 2026. In questo modo la dirigenza risparmierebbe diverse risorse che, poi, potrebbero essere investite nel mercato invernale. Due, in particolare, i nomi che il direttore sportivo Cristiano Giuntoli ha iniziato a seguire in questi giorni.

Juventus, Pogba di nuovo positivo: Giuntoli si muove

Il primo porta il nome di Pierre-Emile Hojbjerg, finito ai margini nel Tottenham dopo lo sbarco in panchina di Ange Postecoglou. Il danese in Premier League non è mai stato schierato dal primo minuto, totalizzando 5 presenze da sostituto. Una situazione poco gradita al classe 1995 il quale ha dato mandato al proprio agente di trovare una exit-strategy: Torino, in tal senso, rappresenta una piazza più che gradita. Va però trovata l’intesa decisiva con gli Spurs e Giuntoli conta di prenderlo in prestito con diritto di riscatto. Escluso, nella maniera più totale, l’obbligo.

L’altra pista battuta dal manager conduce a Khéphren Thuram, divenuto una colonna portante del Nizza del tecnico Francesco Farioli che sta stupendo la Francia. Il 22enne appare pronto al grande salto e la Juventus ha già provveduto ad intessere i primi contatti con il suo entuourage. Le valutazioni andranno avanti per qualche giorno. Il matrimonio tra Pogba e la Juve, intanto, sembra avviato verso il peggiore dei finali possibili. La vicenda, intanto, è stata commentata da Massimiliano Allegri nel corso della conferenza stampa di presentazione del derby. “Non lo sapevo, dispiace. Attendiamo l’esito di quello che sarà il continuo, dire ora non serve a nulla. Umanamente mi dispiace per Paul”.