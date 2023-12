De Laurentiis: “Rinnovo Osimhen? Siamo alla firma. Con l’Inter ci vuole c**o!”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato delle dichiarazioni importanti sulla situazione in casa Napoli: dal rinnovo di Osimhen, passando per il Maradona, alla sfida con l’Inter.

Dopo la sconfitta rimediata in Champions League allo Stadio Bernabeu contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, il Napoli domani sera ha di fronte a sé un altro match davvero importante per il prosieguo della stagione.

Gli azzurri, infatti, ospiteranno allo Stadio Diego Armando Maradona l’Inter di Simone Inzaghi. Il Napoli, di fatto, si gioca le ultime possibilità di poter tornare seriamente nel discorso Scudetto. In caso di vittoria contro la ‘Beneamata’, visto anche il successo all’ultimo respiro di ieri della Juventus contro il Monza, il team partenopeo si metterebbe a ‘soli’ 6 punti dalla vetta della classifica del campionato di Serie A.

Walter Mazzarri, infatti, contro l’Inter non farà del turnover. Rispetto alla sfida contro il Real Madrid, di fatto, il tecnico toscano dovrebbe fare pochissimi cambi, anche se uno di questi riguarda Victor Osimhen. Il nigeriano dovrebbe riprendere il suo posto al centro dell’attacco azzurro. Tuttavia, in attesa della sfida contro i nerazzurri, bisogna registrare un annuncio di Aurelio De Laurentiis proprio sull’ex Lille.

De Laurentiis: “Il rinnovo di Osimhen era rimasto in sospeso”

Nel corso della consegna del premio giornalistico ‘Campania Felix’, tenutosi a Pozzuoli, il patron partenopeo ha infatti rilasciato queste dichiarazioni sul futuro della prima punta nigeriana: “Cosa posso dire sul rinnovo di Victor Osimhen? Siamo alla firma, era rimasto in sospeso dall’estate scorsa”.

Aurelio De Laurentiis, inoltre, ha parlato anche della ‘questione stadio’: “Sento dire che ho presentato un progetto che è stato rigettato, ma non è vero. Il mio progetto, infatti, non è stato studiato. Loro si sono messi a vedere i 41500 spettatori, ma bisogna considerare che noi abbiamo una media di 32000 all’anno, e lo Juventus Stadium ne ha 40000, scarsi”.

Il presidente del Napoli ha poi continuato il suo intervento: “E’ stato detto che voglio fare Masaniello che lo stadio è un fatto popolare, e che dovrebbe essere fatto con capienza tra i 55-60 mila spettatori. Va benissimo, ma allora rispondo che andrebbe fatto l’azionariato pubblico. Perché quando io poi devo tirare fuori i 70 milioni di euro per Osimhen, chi li tira fuori? Concessione di 90 anni per lo stadio? Io voglio comprarlo, con l’impegno ad investire quei milioni necessari per fare gli skybox, per portare il pubblico accanto ai calciatori come accade negli stadi veri”.

Le dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis, dunque, si sono concluse così: “Il rinnovo di Kvaratskhelia? Ha ancora un contratto di quattro anni. Piangete su un morto che non c’è . Napoli-Inter? Non abbiamo il terzino sinistro, ci vuole molto c..o. Abbiamo, inoltre, un nuovo allenatore, a cui abbiamo dato una grande responsabilità, visto che ha sfidato subito l’Atalanta ed il Real Madrid. Al Bernabeu eravamo in pareggio a pochi minuti dal termine. Mentre adesso abbiamo un altro tour de force contro Inter e Juventus. Ci sono pochi giorni per preparare queste due gare, e senza i due terzini. Sul tavolo vanno messi tutti i problemi se si vuole essere obiettivi. E poi… che la Madonna ci accompagni”.