Juventus, Allegri: che succede con Vlahovic? Occhio anche a Danilo

Rigore sbagliato e prestazione decisamente negativa da parte di Vlahovic nella sfida della 14^ giornata contro il Monza. L’attaccante serbo, dopo l’errore dal dischetto, è scomparso dalla gara accusando il colpo a livello psicologico

La Juventus espugna il campo del Monza in pieno recupero grazie al gol di Gatti. Successo in extremis per gli uomini di Allegri dopo il pareggio nel finale di Valentin Carboni. Una vittoria che proietta momentaneamente i bianconeri al comando della classifica in attesa della sfida del Maradona tra Napoli-Inter. Sorride Allegri, ma attenzione al “caso” Vlahovic, il quale continua ad alternare ottime partite a prestazioni incolore.

L’errore dal dischetto dell’attaccante serbo sembrerebbe aver annientato psicologicamente il numero 9 della Juventus. La doppia parata di Di Gregorio ha gelato Vlahovic, il quale ha accusato il colpo senza riuscire a reagire nel corso della gara. Prestazione insufficiente e sostituzione nel secondo tempo con Milik.

Che succede a Vlahovic? La sensazione è che l’attaccante bianconero continui ad alternare il suo rendimento senza trovare una vera e propria continuità. Il centravanti serbo dovrà migliorare sotto questo punto di vista, soprattutto se vorrà rappresentare un punto di riferimento per l’attacco della Juventus, sia in vista dell’immediato presente, sia in vista del prossimo futuro.

Juventus, Vlahovic a corrente alternata: occhio a Danilo

La situazione Vlahovic andrà monitorata soprattutto in chiave futura. Non è escluso che la Juventus possa valutare il suo addio qualora dovessero arrivare delle offerte interessanti soprattutto dalla Premier League. La sensazione, per il momento, è che Vlahovic rappresenterà il punto di riferimento dell’attacco bianconero sia in vista del presente, sia in chiave futura. Difficilmente il centravanti serbo verrà rilegato in panchina con la promozione definitiva e costante di Kean o Milik al fianco di Chiesa.

Occhio anche al nuovo ruolo di Danilo. L’infortunio di Locatelli ha spinto Allegri a puntare ancora su Nicolussi Caviglia, autore di una buona partita, arricchita di qualità e personalità. Danilo, dal canto suo, al ritorno in campo dopo l’infortunio, ha preso il posto proprio del giovane centrocampista bianconero in cabina di regia. Non è escluso che Allegri possa valutare nuovamente questa soluzione anche in vista del proseguimento della stagione.