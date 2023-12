Vlahovic giura amore alla Juve: “A lavoro sul rinnovo. Lo scudetto…”

Dusan Vlahovic ci mette la faccia e, in una lunga intervista, giura amore alla Juventus e fa inevitabilmente riferimento alla Juventus. Le sue parole.

Dusan Vlahovic è tornato in gol alla 13ª giornata di Serie A contro l’Inter in un match importantissimo per la sua Juventus e per la sfida al vertice della classifica. Anche di questo ha parlato in un’interessante intervista rilasciata a ‘La Gazzetta dello Sport’ alla vigilia di Monza-Juventus.

Vlahovic ha avuto un momento di ‘pausa’ in termini di gol dopo un avvio di stagione molto forte. L’attaccante bianconero però è tornato a segnare all’Allianz Stadium contro l’Inter. Una rete pesantissima, per cui a a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha dichiarato: “Ogni calciatore ha sogni e obiettivi, personali e di squadra. Io voglio aiutare di più la squadra, e lavoro tutti i giorni per farlo; se vuoi diventare un top player devi sistemare i difetti. Con l’Inter la miglior partita? Posso fare ancora meglio“.

Ma ha poi anche parlato degli obiettivi suoi e della Juventus: “Scudetto? La priorità è tornare in Champions, poi vediamo. Non voglio fare paragoni con Lautaro, Giroud. Osimhen che sono grandi attaccanti. Io credo molto in me stesso”. E proprio su questa scia ha riferito come stanno le cose a livello di rinnovo di contratto con la Vecchia Signora e in generale anche di mercato.

Juventus, Vlahovic giura amore e parla del rinnovo di contratto: “Stiamo già parlando”

In merito al discorso del rinnovo di contratto, Dusan Vlahovic ha fatto sapere che: “Ho ancora due anni e mezzo di contratto. Sono molto contento di stare qui e non abbiamo fretta. Ma Giuntoli e il mio agente stanno già parlando“.

Ha poi chiarito anche la situazione in termini di mercato visto che di lui si parla insistentemente: “Le voci di mercato non mi hanno distratto, per me è stata un’estate come le altre. Sono sempre stato concentrato sulla Juve e sicuro di voler restare. Mi sono isolato e ho pensato solo al campo, se ci mettiamo a sentire tutti i rumors diventiamo pazzi. Ringrazio i tifosi che sono sempre presenti, è bello sapere che sono dalla mia parte e voglio dare il massimo anche per loro”.