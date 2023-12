Galtier, accuse di razzismo e discriminazione. L’Equipe svela nuovi retroscena sull’ex PSG

L’ex tecnico del PSG tra pochi giorni andrà a processo per discriminazione e razzismo. E la sua posizione sempre essere sempre peggio.

Il 5 luglio 2022 Christophe Galtier sembrava in pieno slancio per quanto riguarda la sua carriera di allenatore. Reduce da un 5° posto con il Nizza e da una finale di Coppa di Francia, era arrivata la grandissima occasione: la firma con il PSG. Il club parigino, in uno dei suoi tanti cambi di progetto tecnico negli ultimi anni, aveva deciso di puntare nuovamente su di un profilo francese per la panchina.

Mauricio Pochettino, nonostante il faraonico mercato della stagione precedente, aveva fallito e lo sceicco Al Khelaifi decise di sostituirlo proprio con Galtier. Di certo il tecnico originario di Marsiglia quel giorno non avrebbe mai immaginato che, una carriera che sembrava in rampa di lancio, sarebbe crollata come un castello di carte nel giro di un anno e mezzo. Prima la mezza delusione al PSG, dove non è arrivata nessuna svolta rispetto agli errori degli anni precedenti, e poi le accuse gravissime di razzismo e discriminazione che porteranno Galtier a doversi difendere in tribunale.

Il 15 dicembre prossimo infatti l’ex tecnico del PSG è chiamato a difendersi dall’accusa di aver messo in atto, durante i suoi anni di allenatore a Nizza, dei comportamenti razzisti e discriminatori nei confronti di calciatori stranieri ed in particolare musulmani. Accuse gravissima che, se confermate in sede giudiziaria, potrebbe significare una fine ingloriosa ad una carriera che al momento si è spostata in Qatar.

Le nuove rivelazioni de L’Equipe: Galtier nei guai

Il popolare quotidiano sportivo francese questa mattina è uscito in edicola con nuove rivelazioni circa il periodo di Galtier a Nizza. Durante il lavoro in Costa Azzurra, periodo sotto la lente di ingrandimento nel quale si dice che Galtier avesse messo in atto comportamenti razzisti e discriminatori, stando a quanto si legge su L’Equipe ci sarebbero diverse testimonianze non proprio favorevoli alla posizione del tecnico.

Secondo quanto avrebbero dichiarato alcuni suoi collaboratori dell’epoca, Galtier si sarebbe spesso lamentato dei calciatore algerini, apostrofandoli in modo poco rispettoso. Inoltre Galtier avrebbe spesso mostrato insofferenza verso i giocatori che praticavano il Ramadan, addirittura facendo pressione per far smettere i giocatori. Altra accusa quella di aver impedito persino l’acquisto in sede di mercato di calciatori algerini e musulmani.

Accuse pesanti che, in attesa di essere dibattute e verificate nelle sedi opportune, di certo gettano cattiva luce sul tecnico francese. La carriera di Galtier nel frattempo è ricominciata in Qatar dove da qualche settimana siede sulla panchina del Al-Duhail.