Infortunati Lazio, le novità su Zaccagni, Casale e Luis Alberto

Tengono banco gli infortunati in casa Lazio. Occhi puntati sulla prossima sfida della 15^ giornata contro il Verona, ma come confermato dall’infermeria biancoceleste, Sarri potrà contare su un doppio recupero

Sorride Sarri in vista della 15^ giornata in occasione del match contro il Verona. Il tecnico biancoceleste, di fatto, potrà contare sul recupero di Zaccagni e Casale. I due giocatori hanno ripreso ad allenarsi con il gruppo e saranno regolarmente a disposizione in vista della 15^ giornata. Non è escluso che il tecnico dei capitolini possa affidare ai due giocatori una maglia da titolare fin da subito.

Restano da valutare, invece, le condizioni di Romagnoli e Luis Alberto. Il centrale difensivo, alle prese con un affaticamento muscolare, sarà rivalutato nei prossimi giorni per fare il punto della situazione sui tempi di recupero. Leggero problema muscolare anche per il centrocampista spagnolo, il quale resta ancora in forte dubbio in vista della prossima 15^ giornata contro il Verona.

Il tecnico della Lazio, insieme allo staff medico, scioglieranno i dubbi nel corso della settimane. Nessuna forzatura e nessuna corsa contro il tempo. Non trapela grande ottimismo per il recupero di Romagnoli, mentre resta un piccolo barlume di speranza per il ritorno a disposizione di Luis Alberto. Tutto dipenderà anche dalle sensazioni del diretto interessato.

Infortunati Lazio, la formazione contro il Verona

Con i ritorni di Casale e Zaccagni, Sarri potrebbe schierare l’ex centrale del Verona al fianco di Gila o Patric. Casale, quindi, farà ritorno al centro della difesa per consolidare la retroguardia biancoceleste in vista del proseguimento della stagione, partendo dalla sfida del Bentegodi contro gli uomini di Baroni.

Stesso discorso per quel che riguarda Zaccagni. L’esterno offensivo della Lazio troverà spazio dal primo minuto al posto di Pedro. Non è escluso che l’ex Barcellona e Chelsea possa contenderà una maglia da titolare a Felipe Anderson, quest’ultimo apparso decisamente sottotono nelle ultime giornate di campionato. Torna il sorriso in casa biancoceleste: Sarri potrà contare sui recuperi di Casale e Zaccagni, i quali potranno risolvere diverse problematiche e difensive in casa capitolina.