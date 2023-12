Mercato Roma, doppio colpo a gennaio: il piano di Mourinho

Il mercato della Roma potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Occhio alle possibili strategie della società giallorossa e alle possibili richieste di Mourinho, il quale potrebbe puntare l’indice su un doppio colpo in vista di gennaio

Come cambierà la Roma in vista di gennaio? Difficilmente assisteremo a un mercato da fuochi d’artificio, ma non è escluso che la società giallorossa possa valutare il doppio affondo a gennaio per puntellare l’attuale rosa di Mourinho. Occhi puntati su un nuovo centrale di difesa, soprattutto dopo i recenti e continui problemi di Smalling. Caccia a un difensore adattabile, sia nel ruolo di centrale, sia nel ruolo di centrale-destro e centrale-sinistro.

Non solo: non è escluso che la Roma possa intervenire sul mercato anche alla ricerca di un nuovo esterno di centrocampo, anche in questo caso adattabile sia a destra, sia a sinistra. Spazio a un esterno abile nell’uno contro uno, pronto a sopperire alle assenze di Spinazzola e a giocarsi una maglia da titolare sulla fascia destra con Karsdorp e Kristensens. Questi i possibili obiettivi della Roma, bisognerà capire se la società giallorossa porterà avanti questa ipotetica programmazione.

Detto questo, difficilmente la Roma aprirà a dei possibili addii già a gennaio. Azmoun piace a diverse squadre di Serie A, ma la sensazione è che Mourinho voglia trattenerlo nella capitale almeno fino al termine della stagione.

Mercato Roma, il piano in vista del presente e del futuro

Come detto, Azmoun resterà a Roma almeno fino al termine della stagione. C’è stato un piccolo sondaggio da parte del Genoa dopo il recente ko di Retegui, ma con il ritorno dell’attaccante italo-argentino l’interesse della società rossoblù sembrerebbe essersi raffreddato. Detto questo, la Roma difficilmente spingerà il piede sull’acceleratore per la ricerca di un nuovo attaccante nel mese di gennaio, considerando anche la presenza di Belotti.

Da valutare, invece, il possibile affondo su un nuovo centrocampisti. I continui ko muscolari di Renato Sanches potrebbero far riflettere la società capitolina. Occhio anche alla possibile assenza di Aouar per circa tre settimane, il quale sarà impegnato in Coppa d’Africa con l’Algeria.