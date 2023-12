Roma, vittoria di rimonta: Dybala e Kristensen la ribaltano a Sassuolo

Mourinho riesce ad ottenere un prezioso successo in rimonta sul difficile campo del Sassuolo: la Roma aggancia il quarto posto.

Quasi 80′ di partita con il brivido e la palpitazione della possibile sconfitta, poi la Roma decide di ribaltare tutto nel finale. Si conclude quindi con un successo esterno della squadra di Mourinho che, al Mapei Stadium, ha la meglio sui padroni di casa del Sassuolo.

I giallorossi arrivavano al match di questo pomeriggio con una grossa opportunità di classifica. Il pareggio del Bologna e la sconfitta dell’Atalanta rappresentavano una ghiotta occasione. In più il posticipo serale tra Napoli e Inter al Maradona rendeva i partenopei potenzialmente agganciabili in caso di doppio risultato favorevole. E in attesa di capire cosa accadrà stasera a Fuorigrotta, l’undici di José Mourinho fa il suo, anche se ci mette un brivido di troppo e rischia per circa 80′ di tornare a casa con una casella zero nel punteggio.

Il Sassuolo infatti nella prima frazione di gioco passa in vantaggio e mantiene la distanza. Berardi assist, Matheus Henrique gol. A dimostrazione di come la squadra di Dionisi è certamente una delle squadre della nostra Serie A da sottovalutare meno, la Roma si trova subito a dover rincorrere. La Roma ci prova, ma non ci riesce. A cambiare inerzia arriva però un rosso per Boloca che consente ai giallorossi di giocare l’ultima mezz’ora in superiorità numerica.

Sassuolo in dieci e la Roma espugna il Mapei Stadium

Altro punto di svolta al 76′. Rigore per la Roma e sul dischetto il solito di Dybala che non fallisce nonostante Consigli fosse riuscito ad intuire. La Roma prende coraggio e tenta l’assalto, mentre il Sassuolo, accusato il colpo ed in inferiorità numerica decide saggiamente di optare per il pari. Ad avere la meglio è però la tattica dei giallorossi che, sempre partendo dal piede di Dybala, stavolta in versione assistman per Kristensen, fa 1-2 e ribalta il risultato.

I 7′ di recupero vedono il Sassuolo provare a ritrovare almeno il pareggio, ma le occasioni migliori capitano ancora una volta sul piede della Roma. Alla fine Mourinho festeggia la vittoria esterna, ma soprattutto il momentaneo 4° posto in coabitazione con il Napoli, che però ricordiamo è impegnato nel posticipo di questa sera. Ecco la classifica aggiornata: Juventus 33; Inter 32*; Milan 29; Napoli 24*; Roma 24; Fiorentina 23; Bologna 22; Atalanta 20*; Lazio 20; Monza 18; Frosinone 18; Torino 16*; Lecce 16; Genoa 15; Sassuolo 15; Udinese 12; Empoli 11; Cagliari 10; Verona 10; Salernitana 8.

*una partita in meno.