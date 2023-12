“Vlahovic meglio di Osimhen”: la sentenza di Nicolas Higuain, poi l’attacco De Laurentiis

Nicolas Higuain, fratello di Gonzalo, ha detto la propria opinione sul confronto tra Vlahovic e Osimhen. E poi ha attaccato De Laurentiis

Il rapporto tra i fratelli Higuain e Aurelio De Laurentiis si è deteriorato nel corso degli anni dall’arrivo di Gonzalo al Napoli. Non è esagerato utilizzare il termine odio, perché fondamentalmente le parti continuano a detestarsi anche dopo che è passato tanto tempo.

E infatti Nicolas, fratello e agente di Gonzalo, non perde occasione per rimarcare questo suo disprezzo nei confronti del presidente del club partenopeo. L’addio del Pipita direzione Juventus, inoltre, ha acceso ancor di più gli animi, con la piazza di Napoli che è subentrata in una vicenda che ha fatto abbastanza discutere nel 2016.

Oggi Nicolas Higuain è tornato a parlare e lo ha fatto ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Gonzalo ha fatto una scelta coraggiosa, ma rispetto agli altri passati dal Napoli alla Juve è visto come un traditore”. Il riferimento è nei confronti di Sarri, Milik e Giuntoli.

E proprio sull’ex ds del Napoli ha detto: “Abile e furbo sul mercato, se non sei stato un grande giocatore e poi da direttore arrivi dalla Serie D allo Scudetto con il Napoli significa che sei un genio e lui lo è. Gli auguro di vincere anche alla Juve”.

Nicolas Higuain: “Vlahovic più completo di Osimhen”

Nicolas Higuain ha poi parlato del confronto tra Dusan Vlahovic e Victor Osimhen: “Tra di loro sono diversi, ma Dusan ha qualche colpo come Gonzalo ed è più giovane e completo di Victor. Se fosse mio fratello gli direi di star sereno e che ha le qualità per segnare due gol a partita”.

Su De Laurentiis: “I complimenti per lo Scudetto li abbiamo fatti a tutti i nostri amici napoletani, che sono tanti, ma non a lui. Non li merita, sa che non è stato di parola con noi. Basta pensare a Spalletti che ha vinto uno Scudetto che mancava dai tempi di Maradona e anche lui se n’è voluto andare”.

Insomma, quello che è chiaro è che il fratello e agente di Gonzalo Higuain non le ha mai mandate a dire e anche stavolta ha preferito ribadire i suoi sentimenti negativi nei confronti di De Laurentiis. Poi ci sono le valutazioni calcistiche, gli elogi a Giuntoli e il giudizio sul confronto tra Vlahovic e Osimhen, che senza dubbio farà discutere tifosi e addetti ai lavori.