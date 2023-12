Thuram: “Inter scelta giusta! Il gol più bello? Quello con il Milan…”

Marcus Thuram, vera rivelazione di stagione fin qui per l’Inter, ha parlato del suo approdo in nerazzurro e non solo. Le sue parole.

Marcus Thuram è arrivato a Milano, all’Inter, in punta di piedi e in silenzio ha lavorato senza sosta per conquistare la fiducia di tutti. Ci è riuscito alla grande e a suon di giocate di livello, assist e gol sta facendo la differenza. Ha quest’oggi parlato in prima persona del suo nuovo club di appartenenza.

Marcus Thuram è l’unico attaccante in Serie A ad aver segnato 5 gol e servito per i suoi compagni almeno 5 assist. Ne ha messi a segno 6 in totale. Un dato che all’Inter non può far altro se non piacere. Il giocatore è arrivato in punta di piedi in nerazzurro, ha scelto la 9 e ha conquistato pian piano tutti.

Adesso ha voluto metterci la faccia e dire la sua sull’approdo all’Inter, su quelli che sono gli obiettivi e sui nuovi compagni che in nerazzurro ha trovato. La sua semplicità è stata ancora una volta evidente: ecco cos’ha dochiarato.

Inter, parola a Marcus Thuram: l’attaccante francese parla di obiettivi e non solo

Ha parlato così, a ‘Sky Sport’, Marcus Thuram: “Abbiamo preso tre punti importanti a Napoli e vogliamo continuare a fare bene. Quello che mi piace del gruppo dell’Inter è che tutti i giocatori amano stare insieme, è fantastico. L’obiettivo di stagione? Se lo dico poi non si realizza!”

Poi ha aggiunto: “Il gol più bello? Quello contro il Milan, è stato un bel gol. Poi lo scorso anno contro il Borussia Dortmund quando ho preso palla a centrocampo e ho segnato. Di quello contro il Milan mi è rimasto il boato dello stadio, se ci ripenso non mi concentro sulla palla o sul tiro, ma solo al boato dei tifosi che ho sentito dopo la rete”.

“Lautaro Martinez – ha concluso a ‘Sky Sport’ il francese – è un campione. È davvero uno dei migliori attaccanti al mondo. Chiunque giochi al suo fianco può fare bene”. Ed è proprio ciò che sta facendo lui: fare bene.