Thuram vera rivelazione dell’Inter: il dato incorona lui in Serie A

Thuram sta conquistando tutti a suon di gol e di assist: c’è un dato che lo incorona in Serie A e che non può far altro che piacere all’Inter.

Marcus Thuram è arrivato all’Inter il 1° luglio del 2023 e con lui il club nerazzurro ha sottoscritto un contratto a lungo termine. Scadrà infatti solamente a giugno del 2028. Marotta e Ausilio ci hanno visto lungo, visto che l’attaccante si sta rivelando sempre di più un giocatore di livello! C’è un dato che lo incorona.

Marcus Thuram all’Inter si è fatto voler bene fin da subito. È entrato a far parte della squadra di Simone Inzaghi in punta di piedi e si è conquistato la fiducia di tutti lavorando sodo. Sempre col sorriso.

Il suo colpo di mercato, complice il lavoro di Marotta e Ausilio, è passato in sordina forse complice il suo passaggio a parametro zero. Ma a far rumore sono i numeri che sta di prestazione in prestazione registrando. È l’unico attaccante in Serie A ad aver raggiunto il record che lo incorona.

L’Inter si gode Thuram: che numeri in Serie A da parte dell’attaccante nerazzurro!

Marcus Thuram può perciò essere considerato come la vera rivelazione dell’Inter di questa stagione. È arrivato appunto a parametro zero dal Borussia Mönchengladbach e ha già segnato 5 gol e fornito almeno 5 assist (in totale 6 all’attivo). Nessuno è riuscito a fare come lui in Serie A. Nei Top 5 campionati europei l’hanno fatto solamente in otto giocatori dei diversi reparti offensivi. A riferirlo è stato ‘OptaPaolo’.

L’Inter si sta godendo perciò il suo numero 9, che con Lautaro Martinez ha trovato fin da subito un’intesa pazzesca. Gli assist sono stati quasi tutti serviti all’argentino che ha trovato un compagno di reparto praticamente perfetto. Anche contro il Napoli, alla 14ª di Serie A, il contributo del francese è stato evidente. Nel big match ha segnato il primo gol, poi annullato per fuorigioco con una super giocata. E ci ha messo il sigillo, segnando l’ultima rete convalidata per lo 0-3. Simone Inzaghi e co. si tengono perciò stretto il loro gioiello.