Mercato Inter, gli affari di gennaio e la verità su Taremi

Il mercato dell’Inter potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Come sottolineato da Marotta, il club nerazzurro cercherà di cogliere le opportunità che potrebbe regalare il mercato di gennaio

Nessuno stravolgimento della rosa, ma attenzione ai possibili affare di gennaio. Marotta ha confermato che la società nerazzurra proverà a farsi trovare pronta qualora dovessero presentarsi offerte irrinunciabili. Difficilmente l’Inter piomberà con forte decisione su un nuovo centrocampista, stesso discorso per quel che riguarda il reparto difensivo, soprattutto in vista del prossimo ritorno in campo di Pavard.

Il centrale difensivo francese, infatti, tornerà in campo a inizio gennaio. Infortunio quasi superato e nessun intervento sul mercato, considerando, soprattutto, gli ottimi progressi di Bisseck, ormai figura di assoluto affidamento per quel che riguarda la difesa a tre. Detto questo, massima attenzione anche alla situazione centrocampo. Le ottime risposte di Frattesi e Asllani non costringeranno l’Inter a nuovi rinforzi.

Occhio, però, alla situazione legata al futuro di Klaassen. L’ex Ajax, totalmente ai margini delle scelte di Inzaghi in questo inizio di stagione, potrebbe valutare un addio lampo già nella sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista vorrebbe giocare con maggiore costanza e secondo le ultime indiscrezioni non si aspettava uno scarso minutaggio in questo inizio di stagione.

Mercato Inter, obiettivo Taremi: tutto rinviato a giugno?

Resta vivo anche il sogno Taremi. L’attuale centravanti del Porto, corteggiato dall’Inter nei mesi scorsi, difficilmente vestirà nerazzurro nel mese di gennaio. Appuntamento rinviato alla prossima estate? Sì. Marotta proverà a tornare alla carica per regalare il nuovo centravanti a Simone Inzaghi.

Gli acciacchi di Arnautovic e Sanchez potrebbero spingere la società nerazzurra a valutare l’innesto di un nuovo attaccante già a gennaio. Situazione complicata, ma non impossibile. Come sottolineato da Marotta, l’Inter proverà a cogliere eventuali occasioni già nel corso dei prossimi mesi. In caso contrario, invece, le operazioni di mercato, compreso la caccia al nuovo centravanti, saranno rimandate alla prossima sessione estiva. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.