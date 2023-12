Juventus, il piano cessioni di gennaio: occhio anche a Iling Junior

Il piano cessioni della Juventus potrebbe cambiare marcia nel corso delle prossime settimane. Tutto dipenderà anche dalle decisioni di Allegri e dalle strategie future di Giuntoli e della società. Occhio anche al capitolo Iling Junior

Non solo acquisti, occhio al capitolo cessioni in casa Juve. Giuntoli potrebbe valutare alcuni sacrifici importanti già a partire da gennaio per cercare di fare cassa e investire il ricavato su nuovi obiettivi futuri. Iling Junior, da questo punto di vista, potrebbe lasciare i bianconeri già da gennaio. 20-25 milioni di euro la sua valutazione, e la sensazione è che Giuntoli potrebbe ascoltare alcune offerte già a partire dalle prossime settimane.

L’ex Chelsea, poco utilizzato da Allegri in questa prima parte di stagione, piace in Premier League e in Liga. Lo stesso diretto interessato, dal canto suo, potrebbe spingere il piede sull’acceleratore per dire addio ai bianconeri immediatamente e recitare una parte da protagonista altrove. Situazione da monitorare molto attentamente, anche perchè non è escluso che Allegri possa stoppare l’addio dell’esterno offensivo inglese.

Non trovano conferme, invece, le voci sulla possibile cessione di Milik nel mercato di gennaio. L’attaccante polacco, come confermato più volte da Allegri, rappresenta e rappresenterà una pedina fondamentale per il presente e futuro della Juventus. Nessuna possibilità d’addio a gennaio, discorso rinviato al prossimo giugno.

Cessioni Juventus, occhio anche al capitolo acquisti

Riassumendo il discorso cessioni, la sensazione è che solo Iling Junior possa decidere di lasciare la Juventus a gennaio per sposare una nuova realtà che gli consenta di giocare con maggiore costanza. Per quel che riguarda Alex Sandro, invece, il brasiliano resterà a Torino fino a giugno, ma difficilmente al termine della scadenza del suo attuale contratto (giugno 2024) la società bianconera deciderà di presentargli una nuova offerta.

Detto questo, attenzione anche al capitolo acquisti. L’incasso di circa 20-25 milioni di euro dalla potenziale cessione di Iling Junior potrebbe essere rinvestito sull’affondo per un nuovo centrocampista. Le squalifiche di Pogba e Fagioli, infatti, obbligheranno Giuntoli a intervenire immediatamente nel mercato di gennaio per puntare con decisione su un nuovo centrocampista, abile in fase di costruzione, ma anche in fase di non possesso.