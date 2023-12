Mercato Milan, cessione a sorpresa a gennaio: c’è la svolta

Il mercato del Milan scalda i motori e si prepara a entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione alle ultime indiscrezioni soprattutto per quel che riguarda il mercato in uscita, mentre restano più complicate alcune operazioni in entrata

Come confermato da alcune indiscrezioni di calciomercato, il Milan potrebbe puntare con forte decisione su un triplo acquisto a gennaio, anche se per il momento la società rossonera si concentrerà maggiormente su un centrale difensivo e un nuovo terzino sinistro che possa concedere a Theo Hernandez qualche turno di riposo. Occhio al nome di Miranda, già bloccato dai dirigenti del Milan, ma non è escluso che l’operazione possa slittare al mese di giugno.

Non trovano conferme le voci sul possibile affondo per Milenkovic della Fiorentina, operazione che potrebbe essere rimandata alla prossima estate. Ritornando all’idea Miranda, Pioli potrebbe avere a disposizione un ottimo rinforzo per la fascia sinistra in vista della seconda parte di stagione, soprattutto se il club rossonero dovesse proseguire la sua avventura in Champions League o Europa League.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, massima attenzione al futuro di Krunic. Il centrocampista del Milan piace parecchio in Premier League, Francia, ma anche al Galatasaray. I rossoneri potrebbero valutare l’addio immediato già a gennaio, soprattutto dopo il ritorno a pieno regime di Bennacer.

Mercato Milan, cessione Krunic: la situazione e le ultime novità

La cessione di Krunic potrebbe entrare nel vivo già nel mese di gennaio, soprattutto in caso di offerta irrinunciabile da parte dei club pretendenti. Nessuna particolare conferma, ma la società rossonera valuterà concretamente l’idea di privarsi del centrocampista, soprattutto per rinvestire il ricavato per rinforzare la difesa. Gli infortuni di Thiaw e Kalulu starebbero preoccupando società e allenatore, aspetto che potrebbe spingere la dirigenza a un doppio colpo di mercato già a gennaio.

Per quel che riguarda il prossimo mercato estivo, invece, restano da valutare i possibili sacrificati illustri. Ad oggi il Milan proverà a blindare i suoi campioni e fuoriclasse, ma non è escluso che un’offerte monstre e irrinunciabile possa far meditare e traballare la dirigenza rossonera. Sono attese novità già nel corso delle prossime settimane.