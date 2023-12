Chiellini sul futuro: “Sto pensando di ritirarmi”

Giorgio Chiellini sta pensando di lasciare il calcio giocato: le sue parole dopo la finale persa dei suoi Los Angeles FC contro Columbus Crew

I Los Angeles FC con Giorgio Chiellini hanno vinto il titolo la scorsa stagione. Un’esperienza bellissima per il difensore italiano, che ha assaporato anche il gusto di vincere con una maglia diversa dalla quella della Juventus e della Nazionale italiana.

Quest’anno, invece, le cose sono andate diversamente con la sconfitta in finale contro Columbus Crew per 2-1. Ma l’apporto di Chiellini alla sua squadra è stato comunque importantissimo, con 32 presenze in tutte le competizioni e un gol segnato in 2.273′.

Chiellini ha vissuto due stagioni intense in MLS, vivendo quasi una seconda giovinezza in una bellissima città come Los Angeles. Il suo contratto con i LAFC scadrà il prossimo 31 dicembre ed è arrivato un annuncio che spiazza un po’ tutti i suoi sostenitori. Già, perché il difensore centrale italiano sta pensando di ritirarsi.

Era una notizia nell’aria già da un po’, anche se fa sempre strano quando ad annunciarlo è il diretto protagonista. Certo, se Chiellini volesse potrebbe tranquillamente continuare con i Los Angeles FC, però dovrà valutare in modo attento le esigenze del suo fisico e della sua mente. Anche perché il prossimo 14 agosto compirà quarant’anni.

Chiellini sta pensando di ritirarsi: l’annuncio

Dopo la finale persa con i Columbus Crew, Giorgio Chiellini ha parlato in conferenza stampa: “Potrebbe essere stata la mia ultima partita, ora datemi un paio di giorni… per ora ero molto concentrato su quella partita. Adesso mi serve respirare un po’, godermi la famiglia ora che tornerò in Italia e poi prenderò una decisione definitiva. Ho l’opportunità di restare un anno per poi ritirarmi. Voglio pensarci molto bene”.

Insomma, per Chiellini c’è la possibilità di lasciare subito il calcio giocato, oppure giocare l’ultima stagione da protagonista con i Los Angeles FC. Di certo, la decisione che prenderà il difensore sarà quella definitiva. Infatti, si è detto pronto a dare la sua parola non tornando sui suoi passi dopo aver fatto la sua scelta.

Per Chiellini, una lunga carriera ricca di successi con le maglie della Juventus e dell’Italia e anche tanti premi individuali. La definizione che più lo descrive meglio è probabilmente quella di Mourinho che riguarda anche Bonucci: “Potrebbero tenere un corso universitario ad Harvard per come difendono“. In effetti, i due erano complementari e hanno fatto le fortune di Juve e Nazionale quando giocavano insieme ed erano al massimo della forma.