Mercato Juventus, la verità su Bernardeschi, Samardzic e Fabian Ruiz

Il mercato della Juventus potrebbe entrare concretamente nel vivo già nell’imminente sessione invernale. Occhi puntati su un nuovo centrocampista per cercare di sopperire alle squalifiche di Fagioli e Pogba

Piede sull’acceleratore da parte di Giuntoli in vista dell’imminente sessione del mercato di gennaio. Il direttore sportivo della Juventus, infatti, proverà a mettere le mani almeno su un centrocampista per cercare di completare il reparto di metà campo in vista della seconda parte della stagione. Allegri, dal canto suo, avrebbe già individuato tre profili in linea con la sua idea tattica, ma bisognerà capire quale sarà realmente la disponibilità economica dei bianconeri.

Come confermato nelle ultime settimane, Bernardeschi si sarebbe proposto concretamente per un potenziale ritorno in bianconero. L’ex Fiorentina, attualmente in forza al Toronto, aprirebbe concretamente al ritorno a Torino per recitare la parte di jolly di centrocampo. Bernardeschi, di fatto, potrebbe rappresentare un’ottima alternativa come mezz’ala, ma Allegri potrebbe adattarlo anche nella posizione di esterno offensivo di destra o sinistra.

Duttilità tattica: potrebbe essere questa la chiave del Bernardeschi bis. Giuntoli osserva interessato perchè l’operazione potrebbe concludersi sulla base del prestito secco con diritto di riscatto. Trattativa che consentirebbe alla Juventus di non investire grandi cifre di denaro e preservare i grandi investimenti in vista della prossima estate.

Mercato Juventus, si raffredda la pista Samardzic: i dettagli

Nessuna particolare conferma sul possibile assalto della Juventus su Samardzic. Il centrocampista dell’Udinese, come noto, piace particolarmente a Giuntoli ma, ad oggi, non ci sarebbe stato nessun contatto ufficiale tra le parti con annessa offerta bianconera. Il direttore sportivo della Juventus, per il momento, osserva interessato ma valuterà il da farsi solamente nel corso delle prossime settimane. L’eccessiva richiesta di 30-35 milioni di euro da parte del club friulano, infatti, starebbe rallentando l’interesse bianconero nei confronti del giovane fantasista.

Non trovano conferme neanche le indiscrezioni su Fabian Ruiz. Il centrocampista spagnolo, ex Napoli e pupillo di Giuntoli, difficilmente lascerà il PSG con la formula del prestito secco con possibile diritto di riscatto. Il club parigino potrebbe decidere di rinunciare al suo giocatore solamente di fronte a una trattativa basata sul prestito con obbligo di riscatto. Sulla potenziale operazione, inoltre, pesa anche l’oneroso ingaggio di Fabian Ruiz, aspetto economico che starebbe frenando totalmente le idee di Giuntoli.