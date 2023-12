Inter, Pavard brucia le tappe e punta al rientro contro la Lazio

Benjamin Pavard sta bruciando tutte le tappe e ce la sta mettendo tutta per riuscire ad essere quanto prima in campo con l’Inter. Queste le ultime novità.

Benjamin Pavard all’Inter è arrivato per dare tutto, questo è ormai evidente. Anche in questo periodo di stop, per un infortunio rimediato contro l’Atalanta, è sempre stato al fianco della squadra. Come sabato sera a San Siro contro l’Udinese, in cui è stato anche protagonista di un siparietto con Marcus Thuram al termine del match. Adesso però sono arrivate novità importanti sulle sue condizioni.

Benjamin Pavard manca con l’Inter dal 4 novembre, quando dopo circa mezzora è stato costretto a lasciare il campo per un problema al ginocchio. Si è trattato di una lussazione della rotula del ginocchio sinistro. Il francese però non si è scoraggiato, anzi. Ha lavorato senza sosta e le immagini che sono arrivate quest’oggi dal Suning Training Centre rincuorano non poco Simone Inzaghi e i suoi!

Pavard torna a lavorare sul campo: il recupero procede a ritmi serrati. Possibile convocazione con la Lazio? Le novità

Dalle immagini che sono arrivate da Appiano Gentile quest’oggi si respira aria di felicità. L’Inter si sta allenando per il big match di Champions League che domani sera si disputerà contro la Real Sociedad per il primo posto nel Gruppo D. Ma nel frattempo anche Pavard è tornato ad allenarsi sul terreno di gioco, anche se ancora a parte.

Il suo recupero sta procedendo perciò a ritmi serrati e il francese sta bruciando tutte le tappe. Quella contro la Real Sociedad potrebbe essere l’ultima gara che salta. Possibile infatti che la convocazione arrivi già contro la Lazio, per la 16ª giornata di Serie A, nella serata di domani 17 dicembre. Anche se difficilmente lo si vedrà in campo, sarebbe comunque un segnale molto importante. I tifosi nerazzurri lo aspettano con trepidazione.