Milan, è fatta per il ritorno di Ibrahimovic. Cardinale: “Zlatan un vincente in campo e fuori”

Sono ore calde per il ritorno dell’ex campione svedese, manca solo l’ufficialità. Intanto arrivano le prime dichiarazioni.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan, un rapporto che sembra non terminare mai. Dopo diversi addii e grandi ritorni sono ore calde per l’ennesimo grande ritorno, l’ex campione svedese Ibrahimovic torna al Milan.

Il club rossonero vive uno dei momenti più difficili della sua storia recente, la sconfitta di Bergamo è l’ennesima batosta e la squadra di Pioli è al momento con oltre un piede e mezzo fuori dalla Champions. Tra circa 48 ore il Milan affronterà il Newcastle in trasferta, una vittoria garantirebbe almeno l’accesso in Europa League mentre per gli Ottavi serve quasi un miracolo. Il Milan deve sperare nella vittoria del Borussia Dortmund già qualificato contro il Psg di Luis Enrique e di Kylian Mbappe.

Nelle intenzioni della società Pioli dovrebbe restare almeno fino a fine stagione, poi il club farà le opportune valutazioni. Intanto è arrivata la notizia tanto attesa: dopo giorni di contatti Zlatan Ibrahimovic ha deciso ed è pronto a tornare nel mondo Milan. Manca ancora l’ufficialità ma intanto emergono le prime dichiarazioni.

Milan, le prime parole dei protagonisti

Manca solo l’annuncio ufficiale ma nelle ultime ore sia il patron Cardinale che Zlatan Ibrahimovic hanno confermato tutto ai microfoni del Financial Times. Cardinale nello specifico ha esaltato il ritorno del campione svedese ed ha dichiarato: “Ciò che rende Zlatan un vincente non è solo il talento fisico ma anche l’intelletto ed un grande spirito imprenditoriale.

In RedBird abbiamo sviluppato partnership con un gruppo selezionato di atleti e artisti di livello mondiale e che sono in grado di prosperare nel mondo RedBird”. Gran momento in casa rossonera e lo stesso Zlatan Ibrahimovic ha parlato cosi:

“Non vedo l’ora di contribuire alle attività di investimento e nelle loro attività sportive e mediatiche, voglio aiutare seriamente RedBird”. Tutti sono apparsi molto soddisfatti ed anche l’amministratore delegato Furlani si è detto entusiasta dei ritorno di Ibrahimovic in rossonero, anche se in vesti differenti.

I tifosi del Milan sperano che il ritorno a Milano – a tempo continuo – di Ibrahimovic possa risultare decisivo per i buoni risultati del club rossonero.