Inter, il secondo posto potrebbe non essere un male. La curiosità che fa sperare Inzaghi

Il secondo posto nel girone di Champions League lascia l’amaro in bocca all’Inter. Ma una curiosa statistica potrebbe venire in aiuto dei nerazzurri.

Il pareggio a reti bianche di ieri sera condanna l’Inter al secondo posto del girone. I nerazzurri scendevano in campo già con la qualificazione in tasca. Serviva però una vittoria contro la Real Sociedad, anch’essa già qualificata, per arrivare primi nel girone. Il successo, come detto, non è arrivato e il pareggio ha costretto l’Inter ad accontentarsi della posizione d’onore.

Adesso il rischio è pescare una big agli ottavi. Tra le qualificate in prima posizione spiccano Real Madrid, che ha concluso davanti al Napoli, Bayern, Arsenal, Manchester City e Barcellona. Insomma, un’urna che per l’Inter, così come per l’altra nostra rappresentante della Serie A, il Napoli, e in attesa di capire cosa succederà alla Lazio e al Milan, si preannuncia molto complicata. Simone Inzaghi però può aggrapparsi ad una curiosa statistica che, per i tifosi nerazzurri scaramantici, rende il secondo posto ‘più conveniente’ del primo.

In finale solo da secondi: la curiosa statistica Champions dell’Inter

Da quando la Champions League ha sostituito la vecchia Coppa dei Campioni e di conseguenza è stata introdotta una fase a gironi l’Inter ha collezionato due finali. Una, quella del 2010, coronamento del Triplete targato José Mourinho, l’altra quella dello scorso anno persa contro il Manchester City di Pep Guardiola. Ebbene, in entrambi i casi l’Inter passò seconda nel girone di qualificazione. Nel 2010 dietro il Barcellona, a seguito di una vittoria all’ultima giornata contro il Rubin Kazan, lo scorso anno dietro il Bayern Monaco.

Una statistica curiosa che potrebbe far ben sperare Simone Inzaghi. Inoltre, se consideriamo anche la volta in cui l’Inter arrivò in semifinale, persa poi con il doppio pareggio contro i cugini del Milan, anche qui c’è un secondo posto nel girone in ballo. Stiamo parlando dell’annata 2002/03, all’epoca il format della Champions League prevedeva due fasi a gironi. Nella seconda fase a gironi l’Inter si piazzò seconda in classifica dietro il Barcellona. Certo, in quel caso i tifosi nerazzurri si ricordano del doppio pareggio beffardo contro il Milan, ma resta comunque a dare manforte alla curiosa statistica.

Chi sa se anche adesso, con questo secondo posto nel girone alle spalle delle Real Sociedad, la fortuna sorriderà, almeno fino ad un certo punto, all’Inter. I nerazzurri si aggrappano alla clemenza dell’urna, ai curiosi precedenti, ma alla fine il giudice supremo resterà sempre il rettangolo verde.