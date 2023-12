“Forse non ha voluto vincere…”: Inter, Capello bacchetta Inzaghi in diretta

Inter, la frecciata arriva proprio in diretta dagli studi di ‘Sky Sport’. Nel mirino Simone Inzaghi dopo il pareggio dell’Inter contro la Real Sociedad.

Un pareggio che in teoria non cambia molto, ma che ovviamente permette alla Real Sociedad di chiudere il girone da prima in classifica, l’Inter dietro. Per i nerazzurri, dunque, il sorteggio partirà dalla seconda fascia. L’importante era qualificarsi, e questo già era chiaro da settimane, ma chiudere al primo posto era un obiettivo da portare a casa.

Alla fine, però, la squadra di Simone Inzaghi si è accontentata di uno scialbo 0-0 che tiene sotto i nerazzurri, dando invece agli spagnoli la possibilità di vantare un piccolo vantaggio in sede di sorteggio. Niente di esagerato, certo, ma c’è chi anche sui social sta cercando di capire perché l’Inter non sia riuscita a portare a casa il risultato.

A finire sul banco degli imputati, manco a dirlo, è ovviamente l’allenatore con le sue scelte. La prima che sta facendo discutere è quella che ha visto schierare in campo dal primo minuto Alexis Sanchez, giocatore che non ha praticamente inciso in nessun modo sulla partita.

Molti si aspettano un cileno in gran spolvero, mentre in campo si è visto un giocatore che ha tenuto la squadra bassa, senza riuscire a dare quella profondità necessaria a colpire gli avversari. Pochi guizzi e rendimento al di sotto delle aspettative, anche Inzaghi non sarà contento della prestazione del suo attaccante.

Inter, Capello punzecchia Inzaghi in diretta

E cosi si analizza la situazione anche nei salotti televisivi. A parlare delle scelte di Simone Inzaghi, infatti, ci ha pensato anche Fabio Capello. L’ex allenatore ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’, soffermandosi proprio sulla scelta del tecnico nerazzurro di tenere fuori Lautaro Martinez, lanciando proprio Sanchez al fianco di Thuram.

“Lautaro e Thuram avrebbero fatto la differenza, forse non ha voluto vincere l’Inter alla fine”, ha detto Capello in diretta. La frecciata ad Inzaghi sembra evidente: “C’è il rammarico di non averli fatti giocare insieme, se vuoi vincere questa coppia la devi far giocare insieme”, ha ancora detto l’ex allenatore di Real Madrid e Juventus negli studi di ‘Sky Sport’.

Un’analisi che, tra l’altro, trova dalla sua anche diversi tifosi dell’Inter che sui social hanno sottolineato proprio quelle che sono state definite da molti delle ‘scelte errate’ da parte di Inzaghi. Al tempo stesso, però, anche la prestazione di Sanchez, insieme a quella di qualche altro elemento della squadra come Frattesi, ha scatenato il dibattito tra i tifosi dell’Inter.