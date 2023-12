Milan, si complica l’affare Kiwior: i rossoneri a rischio sorpasso

Il Milan continua la caccia ad un centrale difensivo. Piace molto Kiwior ma l’inserimento del Napoli complica i piani rossoneri.

Ha le idee chiare il Milan. A gennaio il club ha intenzione di regalare a Stefano Pioli due nuove pedine volte a rinforzare il reparto difensivo: la prima, ovvero un vice-Theo Hernandez di comprovato valore, risponde al nome di Juan Miranda pronto a lasciare subito il Betis e a trasferirsi in Italia. Un affare, questo, ormai in dirittura d’arrivo. Si sta invece rivelando più complicato del previsto ingaggiare un centrale capace di raccogliere il testimone lasciato dagli infortunati Malick Thiaw e Pierre Kalulu il cui rientro è previsto nei primi mesi del 2024.

Il management coordinato da Gerry Cardinale, nelle scorse settimane, aveva messo nel mirino Lloyd Kelly legato al Bournemouth fino al termine dell’attuale stagione. La pista, però, si è complicata dopo l’inserimento della Juventus e di varie big della Premier League. Non solo. Sono infatti tuttora in corso i tentativi della dirigenza inglese di convincerlo a firmare il rinnovo a cifre più alte rispetto a quelle attualmente percepite. In salita, poi, la strada che conduce a Jakub Kiwior nonostante non sia ritenuto una prima scelta dal tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta.

L’ex Spezia, in particolare, ha totalizzato appena 6 presenze in campionato (una da titolare) per un totale di 246 minuti vissuti all’interno del rettangolo di gioco. Un bottino magro, a cui vanno poi aggiunti i 4 gettoni in Champions. I rossoneri si sono già fatti avanti, proponendo un prestito con diritto di riscatto che però non è bastato ad ottenere il via libera da parte dei Gunners, disposti a cederlo soltanto a titolo definitivo così da incamerare risorse preziose da reinvestire subito sul mercato.

Milan, anche il Napoli segue Kiwior: si complicano i piani rossoneri

Alla corsa nel frattempo si è iscritto pure il Napoli, non del tutto convinto dalle prestazioni offerte da Natan. A confermare l’interesse azzurro nei confronti del 23enne polacco è stato oggi ‘Il Mattino’, secondo cui il direttore sportivo dei Campioni d’Italia Mauro Meluso a breve si farà avanti in maniera concreta, così da posizionarsi in pole position e battere la concorrenza del Milan.

Il Milan, dal canto suo, resta fiducioso in merito alle chance di condurre in porto l’affare forte dei contatti avuti in queste settimane con l’entourage del calciatore e lo stato maggiore dell’Arsenal. In ogni caso, il club continuerà a valutare soluzioni alternative: una di queste consiste nel riportare alla base Matteo Gabbia, trasferitosi lo scorso luglio al Villarreal e ben disimpegnatosi finora alla corte del tecnico Marcelino.