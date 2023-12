Sfida Scudetto Inter-Juve, il pensiero del doppio ex: “Il mio cuore è per i nerazzurri”

Un ex giocatore sia dell’Inter e della Juve, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sfida Scudetto di quest’anno.

L’Inter di Simone Inzaghi non ha centrato la prima posizione del girone di Champions League. I nerazzurri, infatti, hanno pareggiato solo 0-0 con la Real Sociedad nel match di ieri sera dello Stadio San Siro. I baschi, grazie alla miglior differenza reti rispetto alla ‘Beneamata’, saranno tra le teste serie del sorteggio di lunedì prossimo.

Lo stesso Simone Inzaghi, di fatto, ha ricevuto più di qualche critica per aver fatto un po’ di turnover nel match contro la Real Sociedad. Basti pensare che lo stesso Fabio Capello, nel classico post partita di ‘Sky Sport’, ha ribadito che l’Inter non ha ‘voluto’ vincere la gara di ieri sera contro gli spagnoli.

Una volta archiviata la fase a gironi della ‘Champions League’, l’Inter ha in mente solo il primo obiettivo di questa sua stagione: lo Scudetto. I nerazzurri, infatti, hanno adesso di fronte a loro la difficile gara di domenica sera contro la Lazio di Maurizio Sarri. Tuttavia, in attesa del match contro i capitolini, bisogna registrare alcune dichiarazioni di un bandiera della ‘Beneamata’, ovvero Roberto Boninsegna.

Roberto Boninsegna: “L’Inter ha una rosa superiore, ma la Juve è sempre lì”

L’ex attaccante nerazzurro, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘TvPlay’, si è soffermato sulla lotta Scudetto: “Inter e Juve stanno dominando il campionato. Avendo giocato in entrambe le squadre, posso dire che mi sta bene la classifica di adesso. Anche se il cuore dice ‘Inter’. I nerazzurri sono superiori a livello di rosa, ma la Juve è sempre lì. E’ una bella lotta tra due squadre che ho amato, ma sono nato interista”.

Roberto Boninsegna ha voluto anche ricordare la scomparsa di Antonio Juliano, suo compagno di Nazionale e leggenda del calcio Napoli: “Sapevo che non stava bene. La nostra amicizia è nata in Nazionale. Mi ricordo, soprattutto, le serate estive trascorse assieme con le rispettive famiglie. Antonio era simpaticissimo, abbiamo trascorso delle serate meravigliose. Devo solo ringraziarlo per i bellissimi momenti che abbiamo trascorso assieme”.

Roberto Boninsegna ha poi parlato anche della Nazionale di Spalletti: “Non si può giudicare, almeno fino adesso, anche perché non abbiamo incontrato ‘nessuno’. Si è qualificata per l’Europeo e vedremo in Germania come si comporterà. Spalletti? All’Inter non ha fatto bene, mentre a Napoli ha fatto benissimo. Tutto, però, dipende tutto dalla forza dei giocatori che hai a disposizione”.