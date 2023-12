Mercato Juventus, la verità su Berardi a gennaio e altro colpo a sorpresa

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Cosa c’è di vero sul potenziale ritorno di fiamma per Berardi? Occhio alle ultimissime novità

La Juventus proverà a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di rinforzare la rosa di Allegri in vista della seconda parte della stagione. Occhi puntati sul capitolo acquisti, e soprattutto sul possibile affare Berardi. L’esterno offensivo del Sassuolo, infatti, potrebbe tornare di moda nelle strategie dell’attacco di Allegri. Il tecnico della Juve, infatti, potrebbe puntare sul 3-4-3 in caso di arrivo dell’esterno offensivo della Nazionale.

Nessun nuovo contatto ufficiale tra Juve e Sassuolo, ma Giuntoli osserva interessato. I bianconeri potrebbero presentare un’offerta basata sul prestito con diritto di riscatto, ma senza obbligo. Il direttore sportivo della Juventus potrebbe aprire all’acquisto solamente di fronte a un’operazione complessiva da 20 milioni di euro. Trattativa complicata, soprattutto perchè la Juventus potrebbe virare su altri obiettivi più giovani, futuribili e dall’ingaggio decisamente più basso.

Berardi resterà un’osservato speciale per le prossime settimane, ma non un’assoluta priorità. La vera priorità, invece, sarà rappresentata dalla ricerca di un nuovo centrocampista centrale. Un profilo in linea con la nuova politica bianconera e che potrebbe migliore l’aspetto tattico e qualitativo del club. Non trovano conferme le indiscrezioni su Thuram del Nizza, mentre attenzione al possibile affondo su Fabian Ruiz.

Mercato Juventus, si apre al ritorno di Bernardeschi: le ultime novità

Non è escluso che la Juventus possa riaprire concretamente al ritorno di Bernardeschi a Torino per i prossimi sei mesi. L’attuale centrocampista del Toronto, infatti, conosce già l’ambiente bianconero, arriverebbe alla Juve praticamente a costo zero con un accordo basato sul prestito secco per sei mesi. Un’operazione non prioritaria, ma da monitorare nel corso delle prossime settimane.

Il potenziale arrivo di Bernardeschi non escluderebbe l’affondo su un centrocampista centrale. Ritornando al discorso Fabian Ruiz, infatti, l’ex Napoli rappresenterebbe un ottimo rinforzo per il centrocampo di Allegri, soprattutto dal punto di vista della qualità e delle geometrie di gioco. Trovano conferme anche le indiscrezioni su Phillips, il quale potrebbe aprire all’addio al Manchester City per abbracciare una nuova esperienza che gli possa consentire di giocare titolare con maggiore costanza in vista dei prossimi Europei.