Osimhen trascina il Napoli: Cagliari ko al Maradona

Il Napoli batte il Cagliari 2-1 grazie soprattutto all’apporto di Victor Osimhen, autore di un gol e un assist

L’ultima vittoria del Napoli in casa in Serie A prima di oggi era datata 27 settembre, contro l’Udinese per 4-1. I partenopei oggi sono tornati a conquistare i tre punti al Maradona con il Cagliari, per 2-1. La partita, tra l’altro, era iniziata con mezz’ora di ritardo dopo i problemi avuti dalla struttura dello stadio.

Il primo tempo ha visto il Napoli attaccare soprattutto sulla fascia destra ed essere più volte vicino al vantaggio. Tuttavia, c’è stata anche un po’ di sfortuna per la squadra di Mazzarri come per esempio in occasione del palo colpito da Amir Rrahmani.

L’occasione per il Cagliari più importante, invece, è arrivata in contropiede con Nandez fermato da un’ottima parata di Meret in uscita. Partita caratterizzata da tanta aggressività da parte dell’uruguaiano nei confronti di Kvaratskhelia e da un po’ di nervosismo generale, con qualche giallo estratto per delle scaramucce tra Pavoletti e Rrahmani.

Nella ripresa, Ranieri ha sistemato la sua squadra passando da un 4-3-3 iniziale a un 3-5-2. La risposta di Mazzarri è stata Raspadori tra le linee. Il Napoli, però, è migliorato con l’ingresso di Mario Rui che ha reso la fascia sinistra ricca di più qualità rispetto a Natan.

Kvaratskhelia e Osimhen tornano al gol

A passare il vantaggio è il Napoli con Osimhen, con un colpo di testa su assist di Mario Rui al 69′, con Scuffet anche bravo inizialmente a deviare il pallone. Ma nemmeno il tempo di esultare e subito il Cagliari ha trovato il gol del vantaggio con il solito di Pavoletti, grazie a una grande giocata di Zito Luvumbo entrato molto bene nella ripresa.

Non si è disunito il Napoli e soprattutto Osimhen, autore di una splendida giocata in area di rigore che ha mandato nel panico la difesa del Cagliari e servito Kvaratskhelia. L’attaccante georgiano ha scaricato tutta la sua ansia con un violento tiro che dopo aver colpito il palo interno è entrato dentro.

Finale di sofferenza per il Napoli, con la squadra di Ranieri molto brava a costruire azioni pericolose per cercare il pareggio. Mazzarri, però, ha potuto festeggiare con la seconda vittoria consecutiva e un -2 dal Milan in attesa del match con il Monza e delle altre partite. Adesso la testa è sul sorteggio di Champions League di lunedì, che decreterà quale avversario il Napoli affronterà agli ottavi.