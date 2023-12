Mourinho gioca a carte scoperte: “Voglio restare. Se dovessi andar via, non sarebbe colpa mia…”

Dopo il ko rimediato questa sera dalla sua Roma contro il Bologna di Thiago Motta, José Mourinho ha svelato la sua voglia di continuare ad allenare il team capitolino.

La Roma di José Mourinho è caduta questa sera allo Stadio Renato Dall’Ara contro il Bologna del suo ex giocatore Thiago Motta. I giallorossi, infatti, hanno dovuto alzare bandiera bianca dinanzi al gol realizzato da Moro nel corso del primo tempo e all’autogol di Kristensen nei minuti iniziali della seconda frazione di gara.

Il team capitolino, di fatto, ha meritato di perdere, visto che il Bologna ha fatto di più per tutta la durata della partita. La Roma, infatti, ha avuto solo un’opportunità sul 2-0 per i felsinei con Andrea Belotti che, però, ha visto respingere il suo tentativo da un’ottima uscita di Ravaglia. Con questa sconfitta, i giallorossi sono scivolati in classifica fino al settimo posto.

Una volta archiviata la gara contro il Bologna, la Roma è attesa ora da un altro scontro diretto. I giallorossi, infatti, sabato prossimo ospiteranno allo Stadio Olimpico il Napoli campione d’Italia in carica. Tuttavia, in attesa della sfida contro gli azzurri, in casa capitolina bisogna registrare delle dichiarazioni importanti di José Mourinho.

Mourinho: “Voglio continuare ad allenare la Roma”

Il tecnico portoghese, esattamente ai microfoni ufficiali di ‘DAZN’, si è infatti soffermato sul suo futuro: “Voglio continuare ad allenare la Roma. Se dovessi continuare farlo, dovremmo pensare a pensare bene al Fair Play Finanziario. Magari è meglio lavorare con dei giovani che hanno un certo tipo di potenziale e non con dei giocatori che non hanno più nulla da fare. Vorrei continuare e sono disposto anche a pensare in maniera diversa. Sarebbe dura per me una possibile separazione dalla Roma. Se dovessi lasciare il club, non sarebbe mai per una mia decisione”.

José Mourinho ha poi continuato il suo intervento: “Se ho parlato di questo con la società? Non, non ancora. Ma questa squadra ha dei tifosi davvero incredibili”. L’allenatore della Roma ha parlato anche del ko rimediato questa sera contro il Bologna: “Chiedo scusa pubblicamente a Renato Sanches, è dura per un giocatore ma è ancora più dura per mister. Con le assenze di Dybala e Lukaku, noi perdiamo sia la classe che la fisicità. Sapevo che senza loro due sarebbe stato difficile”.

Le dichiarazioni di José Mourinho, dunque, si sono conclude così: “Non abbiamo avuto delle difficoltà a livello tattico, ma a livello fisico. Il Bologna ha calciatori che hanno sia gamba che intensità, mentre noi non ne abbiamo. Arbitro? Mi sembrava che ci fosse un secondo giallo per Beukema, poi tolto da Motta, ma non voglio criticare Guida. Fatti i complimenti a Thiago Motta? Ovviamente, rimane sempre il mio bambino”.