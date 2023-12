Salernitana-Milan, le mosse di Pioli: riecco Bennacer

Salernitana-Milan potrebbe rappresentare un banco di prova fondamentale per i rossoneri di Pioli, pronti a dare continuità di risultati dopo l’ottimo successo contro il Monza. Il tecnico del Milan potrebbe affidarsi a Bennacer dal 1′

Emergenza difesa e occhio alla scelta dell’undici titolare: Pioli è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di dare continuità ai recente successi contro Monza e Newcastle. Scelte quasi obbligate in difesa. Calabria farà ritorno dal primo minuto dopo il turno di squalifica. Spazio per il capitano rossonero sulla fascia destra, mentre sulla sinistra agirà Theo Hernandez. Solo panchina per Florenzi.

Crescono le percentuali di titolarità di Simic, autore del primo gol in Serie A nel suo match d’esordio. Il giovane centrale difensivo potrebbe trovare spazio al fianco di Tomori. Occhio al doppio infortunio in mezzo al campo: Musah e Pobega alzeranno ancora bandiera bianca, ecco perchè Pioli potrebbe affidarsi a Bennacer dal primo minuto.

Pobega, come confermato dalle ultime indiscrezioni, potrebbe stare fermo per circa due mesi in caso di operazione. Le sue condizioni verranno rivalutate con calma nel corso delle prossime settimane. Pioli, come detto, è pronto a riabbracciare Bennacer dal primo minuto: il centrocampista algerino riprenderà posto in cabina di regia.

Salernitana-Milan, nessuna novità in attacco per Pioli

Rivoluzione a centrocampo con l’inserimenti di Bennacer, nessuna novità in attacco. Il tecnico rossonero confermerà il solito tridente offensivo composto da Leao, Giroud e Pulisic. Solo panchina per Chukwueze il quale potrebbe trovare spazio nella seconda parte di gara. Out Okafor per infortunio.

Occhio anche ai padroni di casa dell’ex di turno. Pippo Inzaghi, infatti, dovrà cercare di vendere cara la pelle per evitare un nuovo ko che potrebbe esporre i granata a una posizione in classifica decisamente complicata. Superpippo si affiderà al solito 3-4-2-1 con Dia unica punta e con Candreva e Kastanos alle sue spalle. Di seguito le probabili formazioni di Salernitana-Milan, match valido per la 17^ giornata di Serie A:

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Daniliuc, Gyomber, Pirola; Mazzocchi, Legowski, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Kastanos; Dia

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Tomori, Simic, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Bennacer, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao