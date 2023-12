Berardi-Juve, ci risiamo? Carnevali: “Ecco cosa faremo a gennaio”

La Juventus continua a tenere gli occhi puntati su Domenico Berardi: della possibilità di cederlo a gennaio ha perciò parlato Giovanni Carnevali. Le sue parole sono state chiare.

Sembra essere una storia infinita quella che sta riguardando Domenico Berardi da ormai diverse sessioni di mercato negli ultimi anni. Di volta in volta, infatti, il fuoriclasse del Sassuolo viene accostato alla Juventus e spesso e volentieri è sembrato essere a un passo dal trasferimento ma poi tutto si è tramutato in un nulla di fatto. Stavolta ha parlarne, nuovamente, è stato Giovanni Carnevali.

Con l’avvicinarsi di gennaio e quindi dell’apertura del mercato invernale sono tornate a frasi sentire le indiscrezioni che accostano Domenico Berardi alla Juventus. Tanto che della situazione ha deciso di parlare lo stesso Giovanni Carnevali. Mettendo in chiaro come stanno le cose. L’Amministratore Delegato neroverde ha chiuso a ogni possibile cessione dal momento che il numero 10 della squadra di Alessio Dionisi è un perno troppo importante per pensare di potersene privare.

Carnavali chiude a ogni possibilità: Berardi a gennaio non si muove, nonostante l’interesse della Juventus

Giovanni Carnevali, a ‘La Gazzetta dello Sport’, ha quindi dichiarato: “Novità su Berardi? A gennaio non lo vendo, lo dico subito. A gennaio non vendo nessuno e, in base alle opportunità che si verranno a creare, vedremo come intervenire. Noi ascoltiamo tutti e valutiamo, ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti“.

“Berardi – ha continuato l’Amministratore Delegato del Sassuolo – è un ragazzo serio. Un grande professionista che tiene molto al Sassuolo. In estate, dopo la mia chiusura alla cessione, non ci fu bisogno di chiarirsi: a volte il silenzio è più importante delle parole, soprattutto tra persone che si conoscono bene e si stimano come noi due”.