Mercato Juventus, Giuntoli mischia le carte: arriva il nuovo centrocampista

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Focus sull’arrivo di un nuovo centrocampista, il quale prenderà il posto di Pogba e Fagioli, entrambi fermi ai box per squalifica

Giuntoli è pronto a spingere il piede sull’acceleratore per cercare di rinforzare la rosa bianconera in vista delle prossime settimane e nel mese di gennaio. Attenzione al nome di Phillips, primo obiettivo bianconero e profilo ideale per limare alcune lacune in mezzo al campo. Allegri avrebbe già dato il suo ok totale all’operazione, trattativa che potrebbe decollare sulla base del prestito secco. Tutto dipenderà dalla possibile apertura del Manchester City, la quale preferirebbe imbastire la trattativa sulla base del prestito con diritto o obbligo di riscatto.

La Juventus osserva interessata e potrebbe affondare il colpo in maniera immediata. Phillips potrebbe agire nel ruolo di mezz’ala destra arricchendo il centrocampo bianconero di forza fisica, temperamento ed esperienza. Più defilata la candidatura di Thuram, il quale difficilmente lascerà il Nizza nell’attuale sessione del mercato invernale. Il club francese, inoltre, lo valuta circa 40 milioni di euro.

Difficile l’assalto anche a Fabian Ruiz, pupillo di Giuntoli e attualmente in forza al PSG. Il club francese potrebbe prendere in considerazione l’idea di cedere l’ex Napoli solamente con la formula del prestito con diritto o obbligo di riscatto. Spente sul nascere le possibili di prestito secco.

Mercato Juventus, non arriverà nessun attaccante: occhio a Yildiz

A prescindere dalle ultime indiscrezioni e novità, difficilmente la Juventus interverrà sul mercato per tentare l’assalto a un nuovo attaccante. Piacciono Berardi e Sancho, ma ad oggi entrambe le trattative sembrerebbero essere decisamente complicate. I bianconeri potrebbero puntare solamente su un centrocampista per poi rimandare tutto alla prossima estate.

Da valutare anche il programma delle cessioni. Yildiz e Iling Junior potrebbero lasciare Torino a gennaio. Il primo con la formula del prestito secco, il secondo anche a titolo definitivo. Il primo piace al Frosinone e al Cagliari, mentre il secondo ha una valutazione di circa 20 milioni di euro e potrebbe far ritorno in Premier League. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.