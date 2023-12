Empoli-Lazio, le probabili formazioni: la decisione su Luis Alberto

Empoli-Lazio potrebbe rappresentare un nuovo trampolino di lancio per la Lazio di Maurizio Sarri. Occhio alle ultime novità di formazione e alla decisione su Luis Alberto e Kamada

Lazio chiamata alla prova del nove in vista della prossima giornata di campionato contro l’Empoli. Dopo il recente ko contro l’Inter, i biancocelesti dovranno cercare di spingere il piede sull’acceleratore per cambiare marcia e mettere da parte un periodo abbastanza negativo. Sarri si affiderà nuovamente a Luis Alberto: il centrocampista spagnolo ritroverà spazio nella solita posizione di mezz’ala sinistra.

Solo panchina per Kamada, ancora escluso dall’undici titolare. Rovella sarà preferito a Cataldi in cabina di regia, mentre Guendouzi troverà spazio nel ruolo di mezz’ala destra. Out Lazzari per squalifica: Hysaj prenderà posto sulla fascia destra di difesa, mentre sulla sinistra sarà confermato Marusic nonostante il brutto errore nell’ultima sfida di campionato contro l’Inter.

Nessun dubbio per quel che riguarda il tridente offensivo: Felipe Anderson, Immobile e Zaccagni formeranno il solito terzetto d’attacco. Zaccagni ha totalmente recuperato dal recente ko muscolare e sarà confermato sulla fascia sinistra.

Empoli-Lazio, le probabili formazioni e le voci di mercato

Poche perplessità anche sulla titolarità di Immobile. Il capitano biancoceleste troverà spazio al centro dell’attacco della Lazio e sarà preferito a Castellanos. Occhio, però, alle recenti indiscrezioni di mercato. Secondo quanto riportato dai colleghi de “La Gazzetta dello Sport”, l’attaccante biancoceleste sarebbe finito nuovamente nei radar del campionato arabo. Pronta una ricca offerta da 35 milioni, ma la sensazione è che il discorso sarà rinviato alla prossima estate. Nessun allarme per la stagione in corso e per il mercato di gennaio.

Per quel che riguarda il capitolo acquisti, invece, non è escluso che la Lazio possa affondare il colpo su un nuovo difensore e un nuovo esterno offensivo adattabile sia nella posizione di ala destra, sia nella posizione di ala sinistra. Di seguito le probabili formazioni di Empoli-Lazio, match valido per la 17^ giornata di Serie A:

EMPOLI (4-3-1-2): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Bastoni S; Fazzini, Grassi, Maleh; Baldanzi; Cambiaghi, Shpendi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni