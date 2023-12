Infortunati Juventus, le novità su Rabiot, Kean e De Sciglio

Tengono banco gli infortunati in casa Juventus. Bianconeri reduci dal deludente pareggio contro il Genoa e attualmente a -4 dalla capolista Inter. Allegri dovrà fare i conti anche con l’emergenza infermeria

Punto interrogativo sulle condizioni di Rabiot e sui possibili tempi di recupero del centrocampista francese. L’ex PSG, come confermato negli ultimi giorni, ha subito un pestone nella sfida della 15^ giornata di campionato contro il Napoli. Brutta botta che ha impedito al centrocampista francese di scendere in campo nella sfida successiva contro il Genoa. Da valutare il suo recupero per il match contro il Frosinone, ma la sua presenza resta ancora in forte dubbio.

Lo staff medico bianconero, dal canto suo, continuerà a spingere il piede sul freno per evitare potenziali problematiche e inutili peggioramenti. Non è escluso che Rabiot possa restare a riposo anche per la sfida contro il Frosinone e tornare in campo per il match della 18^ giornata contro la Roma. Le condizioni del centrocampista francese verranno rivalutate nei prossimi giorni. Allegri incrocia le dita e spera di poter contare subito sul ritorno del francese.

Non solo Rabiot, attenzione anche alle condizioni di Kean. L’attaccante dovrà fare i conti con il solito problema alla tibia. Possibile stop di due-tre settimane. Il ritorno in campo dell’ex Everton e PSG è fissato per inizio 2024. Anche in questo caso, però, sono attese novità dall’infermeria.

Infortunati Juventus, le novità su De Sciglio: i tempi di recupero

Dopo il brutto infortunio al legamento crociato della passata stagione, De Sciglio proseguirà il suo programma di recupero senza particolare fretta e pressione. Il ritorno a piena disposizione del terzino bianconero sarà fissato per febbraio. Anche in questo caso, non ci sarà nessuna corsa contro il tempo. De Sciglio inizierà a lavorare con il gruppo per poi ritrovare minutaggio e condizione fisica settimana dopo settimana.

Non solo infortunati, attenzione anche alle strategie bianconere in chiave mercato. La Juventus potrebbe affondare il colpo su un nuovo centrocampista. Una mezz’ala capace di interpretare al meglio la doppia fase. Ottimo in fase di non possesso, abile anche nell’attaccare gli spazi e inserirsi senza palla. La Juve potrebbe valutare un affare basato sul prestito oneroso con diritto di riscatto senza obbligo, o un accordo basato solo ed esclusivamente sul prestito secco.