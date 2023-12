Juventus, il colpo Kroos è possibile: la notizia in diretta

E’ possibile che la Juventus piazzi il colpo Toni Kroos, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2024 con il Real Madrid

La Juventus all’apertura del mercato di gennaio farà di tutto per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. Giuntoli ha le idee chiare, i bianconeri non possono andare avanti dopo le squalifiche di Pogba e Fagioli e hanno bisogno di nomi nuovi a centrocampo.

Da De Paul a Hojbjerg si valutano diverse soluzioni, ma poi ci sono quelle occasioni che capitano una volta nella vita ed è il caso di Toni Kroos. Il centrocampista tedesco ha il contratto con il Real Madrid in scadenza il prossimo 30 giugno 2024.

L’opzione rinnovo per il momento appare abbastanza lontana, soprattutto perché il Real Madrid dopo una certa età rinnova solo di anno in anno. E Kroos è un classe ’90 che ha ancora dimostrato di poter giocare ad altissimi livelli. Il centrocampista tedesco in questa stagione ha collezionato 22 presenze tra Liga e Champions League, con 1 gol e 5 assist siglati in 1.365′ complessivi.

Numeri molto importanti per Kroos, ritenuto un elemento fondamentale per le Merengues da parte di Ancelotti. Ma tutto ha un limite e quello del tedesco a Madrid pare che stia finendo. E della sua situazione ha parlato Paolo Paganini.

La Juventus tratta l’arrivo di Kroos

Paolo Paganini, giornalista di Rai Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TV Play: “Degli amici fidati di Monte Carlo mi hanno detto che ci sono stati dei contatti tra la Juve e l’agente di Kroos. Il giocatore ha sempre detto di voler chiudere la carriera al Real Madrid, ma la Serie A lo stuzzica. E’ una situazione da monitorare per la prossima estate”.

Vedere Kroos in Serie A non può che far bene al movimento calcistico, nonostante si parli di un giocatore che compirà 34 anni il prossimo 4 gennaio. Avere l’opportunità di poter ammirare da vicino le sue prodezze potrebbe essere molto bello per gli appassionati del calcio italiano.

La Juventus, quindi, vorrebbe ingaggiare Kroos a parametro zero. Forse ci saranno maggiori novità nelle prossime settimane. In caso di mancato rinnovo con il Real Madrid, dal 1° febbraio in poi il centrocampista tedesco potrà già firmare col suo prossimo club.

E cosa più interessante, bisognerà capire quale sarebbe l’ingaggio di Kroos alla Juve: i Blancos per ora gli garantiscono circa 11,7 milioni di euro netti all’anno. Tantissimi per le casse del club bianconero.