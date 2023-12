Mercato Milan, nome a sorpresa per l’erede di Giroud: cifre e dettagli

Il mercato del Milan potrebbe decollare in maniera immediata già nell’attuale sessione invernale. Rossoneri a caccia di un nuovo centrale difensivo e un nuovo centravanti: attenzione alle novità delle ultime ore

Gli infortuni di Thiaw e Kalulu potrebbero spingere il Milan nuovamente sul mercato in vista dell’imminente sessione invernale. Non trovano conferme le indiscrezioni sul possibile affondo su Kiwior: l’ex Spezia, attualmente in forza all’Arsenal, difficilmente lascerà i Gunners nell’attuale sessione del mercato invernale. La dirigenza rossonera, quindi, potrebbe valutare nuovi profili in vista delle prossime settimane.

Arrivano conferme sul possibile ritorno in rossonero di Gabbia. Il giovane centrale difensivo, potrebbe far ritorno a Milano per completare la difesa del Milan in vista della seconda parte di stagione. Salgono le percentuali di fumata bianca, ma occhio anche ai nuovi profili che potrebbero suscitare l’interesse della compagine rossonera. Non solo difesa: attenzione anche alla ricerca di un nuovo centravanti.

Non è escluso che il Milan possa affondare il colpo su un nuovo attaccante qualora Pioli non dovesse promuovere definitivamente Jovic. Nessuna possibilità di arrivare a Taremi già a gennaio. Occhio, però, al forte interesse per Zirkzee. L’attaccante del Bologna, autentica rivelazione di questo inizio di stagione con il club rossoblù, avrebbe attirato l’attenzione del Milan. Complicato chiudere l’affare già a gennaio, ma l’appuntamento potrebbe essere rinviato solamente alla prossima estate.

Mercato Milan, la verità su Jovic e Chukwueze: nessuna cessione a gennaio

Smentite sul nascere le indiscrezioni sul possibile addio lampo di Jovic e Chukzwueze. I due attaccanti rossoneri, autori di una prima parte di stagione leggermente negativa, resteranno al Milan almeno fino al termine della stagione per poi rivalutare il da farsi a cavallo della prossima estate. Difficilmente Jovic sarà riscattato dalla Fiorentina, mentre Chukwueze, salvo clamorosi colpi di scena, resterà al Milan a caccia di conferme anche nella prossima stagione.

L’ex Villareal avrà bisogno di tempo per immagazzinare i nuovi temi tattici del campionato italiano e i nuovi ritmo della Serie A. Non è escluso che Chukwueze possa cambiare marcia già nel corso dei prossimi mesi e conquistare totalmente la fiducia di Pioli e del Milan, sia in vista dell’immediato presente, sia in vista del futuro.