Mercato Atalanta, le novità in vista di gennaio: occhio a Koopmeiners

Il mercato dell’Atalanta potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione al capitolo Koopmeiners: il centrocampista olandese, come noto, piace particolarmente alla Juventus

Quali saranno i piani del mercato dell’Atalanta in vista del mese di gennaio? Difficilmente la Dea spingerà il piede sull’acceleratore per la ricercare di un nuovo attaccante, soprattutto con la conferma di Muriel. L’attaccante colombiano, infatti, resterà a Bergamo almeno fino alla fine della stagione. Scongiurato l’addio a gennaio, soprattutto dopo i recenti problemi fisici di Scamacca. Gasperini punterà forte sul suo attuale attacco, anche se l’Atalanta potrebbe restare vigile sulle possibili occasioni delle prossime settimane.

Attenzione alla situazione legata a Koopmeiners. Il centrocampista olandese piace particolarmente alla Juventus. La società bianconera, infatti, potrebbe valutare la possibile cessione di Soulè per fare cassa e puntare con forte decisione sull’attuale centrocampista atalantino. La Dea valuta il giocatore circa 35 milioni di euro, ma la sensazione è che la potenziale operazione verrà posticipata alla prossima estate. I bianconeri proveranno l’assalto già a gennaio: Giuntoli potrebbe presentare un’offerta basata sul prestito con diritto o obbligo di riscatto.

Tutto potrebbe dipendere anche dalla volontà del diretto interessato. Ad oggi, però, la sensazione è che Koopmeiners resterà a Bergamo almeno fino al prossimo giugno, salvo poi rivalutare il suo futuro a cavallo della prossima estate. Il centrocampista olandese piace anche al Napoli, decisamente indietro nella corsa al giocatore rispetto alla Juventus.

Mercato Atalanta, le strategie di gennaio: novità e ultimissime

Per quel che riguarda il mercato in entrata, la Dea potrebbe valutare l’assalto a un nuovo centrale difensivo. I recenti problemi fisici di Kolasinac potrebbero spingere la Dea nuovamente sul mercato per provare a completare il reparto difensivo con un profilo in linea con il 3-4-2-1 disegnato da Gasperini.

Impossibile arrivare a Buongiorno: il capitano del Torino, dopo il no durante l’ultima sessione estiva, resterà in maglia granata almeno fino al termine della stagione, salvo valutare il da farsi nel corso dei prossimi mesi. La sensazione è che il centrale granata resterà al Torino in chiave presente e futura. L’Atalanta potrebbe puntare su un difensore esperto per completare il reparto difensivo. Sono attese novità nel corso delle prossime settimane.