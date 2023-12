Muriel all’ultimo respiro: l’Atalanta batte il Milan ed è gran bagarre per il quarto posto

Il Milan sorpreso nei minuti finali del match contro l’Atalanta. Muriel regala a Gasperini tre punti importantissimi.

Un successo maturato letteralmente negli ultimi minuti di gioco. L’Atalanta sorprende il Milan e costringe Stefano Pioli a tornare dalla complicata trasferta di Bergamo con zero punti. Un match che, alla luce della vittoria della Juventus contro il Napoli e della prossima sfida dell’Inter contro l’Udinese, rischia di dire molto in ottica sia corsa Scudetto che corsa quarto posto.

Il Milan infatti confidava molto in un impresa al Gewiss Stadium per poter alimentare la corsa Scudetto contro i cugini dell’Inter e la Juventus. D’altro canto l’Atalanta è scesa in campo con l’occasione di rilanciare le sue ambizioni per l’Europa che conta. Alla fine il risultato del campo parla di un successo nerazzurro per 3-2. Per il Milan si allontana la vetta, mentre adesso è gran bagarre per il quarto posto con, in attesa di completare il calendario di giornata, ben sei squadre in soli 3 punti.

Il Milan interrompe così la sua striscia positiva, due vittorie e un pareggio nelle ultime tre, e rischia di ritrovarsi, se dovesse vincere pure l’Inter, decisamente staccata della vetta e con il dovere di guardarsi le spalle. D’altro canto l’Atalanta torna a vincere. Gasperini era infatti dal 30 ottobre che non assaporava i tre punti. Adesso, dopo i ko contro Inter e Napoli, i nerazzurri riescono ad uscire da un big match finalmente con tre punti in saccoccia.

Jovic prova a salvare il Milan, ma Muriel la decide in pieno recupero

Atalanta che nel corso del match è andata per ben tre volte in vantaggio. Prima al 38′ con Lookman. Un vantaggio che però non è arrivato a vedere l’intervallo, visto che in pieno recupero di prima frazione è arrivato il pari di Giroud. Nella ripresa sempre Lookman ha portato al 55′ di nuovo avanti l’Atalanta, stavolta propiziato da un assist dell’ex De Ketelaere, naturalmente tra gli osservati speciali di quest’oggi. Stavolta il vantaggio dura un po’ di più, ma rischia ancora una volta di non arrivare al triplice fischio.

Al minuto 81 infatti Pulisic serve a Jovic il pallone del pari. L’attaccante serbo ex Real Madrid e Fiorentina non se lo fa ripetere due volte e mette a segno il gol del momentaneo 2-2. Finita? Per nulla. Perché per la terza volta tocca all’Atalanta passare avanti. Stavolta la rete di Muriel, in pieno recupero, è quella buona. Un colpo di tacco (e di genio) che lascia letteralmente a bocca aperta, chi per un motivo chi per un altro, i tifosi allo stadio e a casa. Atalanta batte Milan per 3-2.