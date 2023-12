Inter, Arnautovic dopo la vittoria sul Lecce: “Juve? Non ci interessa…”

L’Inter ha battuto questa sera il Lecce con un netto 2-0. Tra i protagonisti di questa gara bisogna sicuramente inserire l’austriaco Marko Arnautovic.

Dopo la vittoria di oggi della Juventus contro il Frosinone di Eusebio Di Francesco al Benito Stirpe, questa sera è arrivato anche il successo dell’Inter capolista. I nerazzurri, infatti, hanno battuto allo Stadio San Siro per 2-0 il Lecce di Roberto D’Aversa.

L’Inter, di fatto, ha meritato la vittoria, visto che è stata superiore per tutta la durata della gara. Anche se il Lecce ha mostrato una proprietà di palleggio, riuscendo a creare più di qualche grattacapo a Sommer.

I nerazzurri, infatti, hanno sbloccato il match solo al 43’ del primo tempo con il colpo di testa di Bisseck (che pochi minuti prima aveva colpito una traversa) su calcio di punizione calciato dalla sinistra da Calhanoglu.

Inter, Marko Arnautovic: “Quello che fa la Juve non ci interessa”

Mentre nella seconda frazione di gara, dopo aver tirato un sospiro di sollievo per l’occasione capitata a Rafia, l’Inter al 79’ ha raddoppiato con Nicolò Barella, servito da un assist bellissimo di tacco di Marko Arnautovic. Qualche minuto dopo, invece, è stato espulso Banda, sancendo così la fine della gara.

Con questo successo, quindi, l’Inter si è riportata a 4 punti di vantaggio sulla Juventus seconda. Proprio sulla squadra bianconera, nel frattempo, bisogna segnalare delle dichiarazioni di Marko Arnautovic: “La Juve non vuole mollare? Non ci interessa, noi guardiamo cosa facciamo noi e poi vediamo”.

L’austriaco ha poi continuato il suo intervento: “Anche i miei compagni sanno che sto vivendo un periodo difficile, ma li posso solo ringraziare. Quando il primo gol a San Siro? L’ho cercato, ma la cosa più importate è stata la vittoria”.

Anche Simone Inzaghi, sempre a ‘DAZN’, non ha nascosto la sua soddisfazione per questi tre punti rimediati contro il Lecce: “I ragazzi sono stati bravi, venivamo dai 120 minuti disputati in Coppa Italia ed abbiamo giocato contro una squadra organizzata. I tre punti non erano scontati, sono molto contento”.