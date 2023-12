Inter, doppio colpo Marotta: rinnovo in vista, trovato il sostituto di Cuadrado

L’Inter pianifica due operazioni di mercato. Assalto a Buchanan del Bruges, imminente il rinnovo di Mkhitaryan.

Guarda già a gennaio la dirigenza dell’Inter. Oggi contro il Lecce ed il 29 dicembre sul campo del Genoa la formazione di Simone Inzaghi proverà a migliorare ulteriormente il proprio bottino in campionato ed aumentare il vantaggio nei confronti della Juventus seconda. Il club, dal canto suo, a gennaio conta di concretizzare due operazioni di mercato che di certo faranno sorridere il tecnico nerazzurro.

Il primo consiste nell’ingaggio di Tajon Buchanan, ritenuto l’esterno destro ideale per sostituire Juan Cuadrado. L’ex Juventus, sbarcato a Milano nella scorsa estate, ha offerto un contributo minimo alla causa e di recente si è dovuto sottoporre ad un’operazione chirurgica per risolvere un problema al tendine achilleo sinistro. I tempi di recupero si preannunciano piuttosto lungo: calendario alla mano, il colombiano dovrebbe rientrare in gruppo tra tre mesi ma non è da escludere che il periodo ai box si protragga ulteriormente.

Tutto dipenderà dall’esito dei successivi esami. Da qui la necessità di prendere un altro cursore: nel mirino è finito il 24enne canadese di proprietà del Bruges, per il quale l’amministratore delegato Giuseppe Marotta ha voluto accelerare dopo le manifestazioni di concreto interesse lanciate dal Manchester City. Il manager, in questi giorni, ha incassato il “sì” del calciatore che ha fatto sapere di gradire molto il trasferimento alla corte di Inzaghi. Ora andrà trovata la formula più adatta per strapparlo al Bruges e bruciare in maniera definitiva la concorrenza dei Citizens.

Inter, Buchanan in arrivo: in cantiere anche un rinnovo di contratto

E non finisce qua, perché Marotta è al lavoro per concretizzare il rinnovo di contratto di Henrikh Mkhitaryan (in scadenza tra 7 mesi). L’ottimo rendimento offerto in campo dall’armeno, autore di 2 gol e 5 assist nelle 22 presenze fin qui totalizzate di cui 20 da titolare, hanno spinto Marotta a rompere gli indugi e gettare la basi economiche dell’affare.

L’ex Roma, stando a quanto riportato su Twitter da Nico Schira, firmerà fino al 2025 a 4 milioni netti all’anno. L’accordo, inoltre, potrebbe contenere un’opzione per un’ulteriore stagione. Restano da limare gli ultimi dettagli. La strada che conduce alla fumata bianca, in ogni caso, appare in discesa e sgombra di particolari ostacoli. Due colpi imminenti per Inzaghi, al quale non dispiacerebbe poi ricevere pure un centravanti viste le deludenti performance di Alexis Sanchez e Marko Arnautovic. Work in progress in casa Inter.