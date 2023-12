Yildiz esulta alla Del Piero e la Juventus mette a tacere ogni voce

Kenan Yildiz segna alla prima da titolare con la Juventus e alla Del Piero: la Vecchia Signora non può permettersi di privarsene.

Che Kenan Yildiz fosse un talento puro si era già capito da un po’. Nonostante la sua giovanissima età, dal momento che l’attaccante ha soltanto 18 anni. Eppure ha colpito Massimiliano Allegri che gli ha dato un’occasione contro il Frosinone. Scelta che si è rivelata perfetta. Il match l’ha sbloccato lui, conquistando il cuore di ogni bianconero. Se ancora qualcuno di scettico per le sue qualità fosse rimasto. La titolarità, il gol, la linguaccia di Del Piero: la Juve ha di fatto messo a tacere ogni voce di mercato.

Yildiz è consapevole di aver dato un’ottima risposta. Tanto che lui stesso ha dichiarato ai microfoni di ‘DAZN’: “Questo per me è meraviglioso, grazie ai tifosi e al mister che mi ha dato l’occasione. Esultanza alla Del Piero? È una leggenda, era ispirata a lui. L’ho fatta anche in Nazionale”. La Juventus gli ha perciò dato fiducia e il turco ha risposto presente: si prepara a fare la fortuna dei bianconeri.

Juventus, Yildiz è un gioiello da custodire gelosamente: alla prima da titolare in Serie A timbra il cartellino

Per giorni e giorni si sono inseguite le voci che avrebbero voluto la partenza di Kenan Yildiz per far cassa e andare a intervenire sul mercato. Eppure, le intenzioni dei bianconeri sembrerebbero essere tutt’altre. Il giovanissimo classe 2005, infatti, è stato schierato titolare contro il Frosinone e gli sono bastati 12 minuti per timbrare il cartellino.

Alla prima da titolare in Serie A, il turco ha dimostrato che può e sa perfettamente fare la differenza. E si è mostrato sì emozionato, ma anche e soprattutto sicuro di sé. Perché esultare alla Alessandro Del Piero, sapendo cosa Alessandro Del Piero abbia significato per la Juventus e per i tifosi della Juventus, è una dimostrazione di voler restare. Di voler assumere sulle proprie spalle un’enorme responsabilità, sapendo di potersela cavare alla grande.