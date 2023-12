Mercato Juventus, la verità sul ritorno di Soulè: il piano di Giuntoli

Il mercato della Juventus potrebbe entrare nel vivo già nel corso delle prossime settimane. Attenzione alle ultime novità sul possibile ritorno anticipato di Soulè: la società bianconera sembrerebbe aver deciso in maniera definitiva

Quali saranno le strategie del mercato della Juventus in vista di gennaio? La sensazione è che Giuntoli punterà con forte decisione su un centrocampista di quantità e qualità. Un identikit tracciato già nel corso delle scorse settimane e che consentirebbe ad Allegri di sopperire alla doppia assenza di Pogba e Fagioli, fermi ai box per squalifica. Nelle ultime ore starebbe avanzando concretamente il nome di Phillips, centrocampista inglese attualmente in forza al Manchester City.

La Juventus potrebbe tentare l’assalto optato per una trattativa basata sul prestito secco. Il Manchester City, dal canto suo, vorrebbe aprire a un affare basato sul prestito con diritto di riscatto o obbligo di riscatto. Bisognerà capire quali saranno i piani di Giuntoli in vista delle prossime settimane. Nessuna conferma sul possibile affondo per Fabian Ruiz, così come non trovano conferme le indiscrezioni sull’interesse bianconero per Thuram, fratello dell’attaccante dell’Inter e centrocampista in forza al Nizza.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, come confermato dal Frosinone e dalla stessa società bianconera, Huijsen vestirà la maglia dei ciociari già a partire dal mese di gennaio. Accordo definito sulla base del prestito secco. Il giovane difensore olandese tornerà alla corte bianconera a partire dal prossimo giugno.

Mercato Juventus, la decisione su Soulè e il piano mercato dei bianconeri

Non solo Huijsen, occhio al futuro di Soulè. Il fantasista argentino resterà al Frosinone fino al termine della stagione. Nessuna trattativa in atto sul possibile ritorno anticipato in maglia bianconera. La Juventus confermerà il prestito dell’attaccante classe 2003 fino al prossimo giugno, salvo poi valutare la sua possibile cessione per fare cassa e rinvestire il ricavato su un centrocampista.

Soulè, quindi, potrebbe lasciare la Juventus a cavallo della prossima estate di fronte a un’offerta cash da circa 30 milioni di euro. I bianconeri potrebbe rinvestire la cifra incassata per il possibile assalto a Koopmeiners, centrocampista dell’Atalanta pupillo di Giuntoli.