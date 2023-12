Genoa-Inter, probabili formazioni e le novità su Retegui e Dimarco

Tutto pronto per la sfida tra Genoa-Inter, match in programma allo stadio Luigi Ferraris e valido per la 18^ giornata di Serie A. Occhio alle novità dall’infermeria

Brutte notizie per Gilardino in vista della sfida contro l’Inter. Salvo clamorosi colpi di scena, infatti, il tecnico rossoblù dovrà fare ancora a meno di Retegui e Messias, entrambi fermi ai box per problemi muscolari. L’attaccante italo-argentino sarà costretto ad alzare ancora bandiera bianca. Il suo ritorno in campo sarà fissato per la prossima sfida della 19^ giornata nel 2024.

Stesso discorso per Messias, il quale dovrà seguire il suo percorso di recupero prima di poter tornare agli ordini di Gilardino. Certa la sua assenza in vista della sfida contro l’Inter. Confermato Ekuban al centro dell’attacco, mentre Malinovskyi agirà da mezz’ala in mezzo al campo con Gudmdusson schierato a ridosso di Ekuban. Brutte notizie anche in casa Inter. Simone Inzaghi dovrà fare i conti conti con gli infortuni di Lautaro Martinez, Dimarco e Dumfries.

Nessuna possibilità di recupero per i tre nerazzurri. Il loro ritorno in campo sarà fissato a gennaio in vista della prossima 19^ giornata. Nessun rischio e nessuna corsa contro il tempo. Saranno Carlos Augusto e Arnautovic a prendere il posto di Dimarco e Lautaro Martinez. Sulla fascia destra, invece, agirà Darmian nel ruolo di vice Dumfries con Bisseck pronto a insidiare Pavard nel ruolo di centrale-destro.

Genoa-Inter, probabili formazioni: le ultime novità

Nessun dubbio in difesa per Gilardino, il quale confermerà il terzetto composto da De Winter, Bani e Dragusin. A centrocampo, come detto, Malinovskyi agirà nel ruolo di mezz’ala con Thorsby ancora in panchina. Nuova chance dal primo minuto per Ekuban.

Poche novità anche in casa Inter rispetto all’ultima sfida di campionato contro il Lecce. Arnatuovic prenderà il posto di Lautaro al fianco di Thuram. A centrocampo confermati Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan, mentre Frattesi partirà ancora dalla panchina. Di seguito le probabili formazioni di Genoa-Inter, match valido per la 18^ giornata di Serie A:

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Ekuban

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck/Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic