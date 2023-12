Mercato Juventus, sfuma Fabian Ruiz: spunta il nuovo obiettivo

Il mercato della Juventus potrebbe decollare in maniera totale già nel corso delle prossime settimane. Secondo le ultime indiscrezioni, i bianconeri avrebbero mollato definitivamente il possibile affondo su Fabian Ruiz

La Juve non piomberà con forte decisione su Fabian Ruiz in vista delle prossime settimane di mercato. L’attuale centrocampista del PSG, infatti, dovrebbe restare alla corte di Luis Enrique fino al termine della stagione. Non è escluso che Giuntoli possa tornare alla carica a cavallo della prossima estate. Trattativa troppo complicata per fare decollare le cose in pochi giorni. L’ingaggio del giocatore, inoltre, non tende la mano alle strategie bianconere.

Abbandonato definitivamente Fabian Ruiz, la Juventus potrebbe tornare alla carica per Thuram del Nizza. Operazione decisamente onerosa, ma Giuntoli potrebbe apparecchiare l’affare proponendo un’offerta basata sul prestito con diritto o obbligo di riscatto. La Juventus ci proverà. Bisognerà capire se il direttore sportivo della Juventus proverà a spingere il piede sul francese fin da subito o se anche in questo caso l’appuntamento sarà rinviato alla prossima estate.

Contatti avviati anche con l’entourage di Bernardeschi. L’ex Juve e Fiorentina, attualmente in forza al Toronto, potrebbe vestire nuovamente la maglia bianconera a gennaio a prescindere dall’arrivo di un nuovo centrocampista. Bernardeschi andrebbe ad arricchire la linea mediana e anche le corsie esterne d’attacco.

Mercato Juventus, le novità su Phillips e capitolo cessioni

Non solo Fabian Ruiz e Thuram, la Juventus potrebbe affondare il colpo anche su Phillips. Il centrocampista del Manchester City, fuori dai programma di Guardiola, potrebbe lasciare l’Inghilterra già a gennaio per abbracciare l’inizio di una nuova avventura che gli possa consentire di giocare con regolarità in vista dei prossimi Europei. La Juve osserva interessata, ma Giuntoli, per il momento, non ha avanzato alcun affondo totale.

Per quel che riguarda il capitolo cessioni, invece, Iling Junior piace in Premier League e la Juve potrebbe aprire al suo addio dinanzi a un’offerta da 30 milioni di euro circa. Definita anche la cessione in prestito di Huijsen, il quale proseguirà la sua stagione al Frosinone agli ordini di Di Francesco. Affare completato sulla base del prestito secco.