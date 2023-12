Il Napoli chiude l’anno con il botto: “Accordo sempre più vicino”

Dopo lo Scudetto vinto ed i risultati delundenti della prima parte di qusta stagione, il Napoli chiude l’anno con un botto di mercato.

Queste sono le ultime ore di un 2023 dove il Napoli è stato l’assoluto protagonista. Il club partenopeo, dopo la bellezza di 33 anni, è finalmente tornato a vincere lo Scudetto e l’ha fatto dominando il campionato dell’anno scorso. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, è stata capace di chiudere la pratica ‘vittoria del titolo’ già lo scorso febbraio.

Tuttavia, così come nella vita di tutti i giorni, le cose possono cambiare molto rapidamente. Il Napoli, infatti, è l’autentica delusione di questa prima parte di stagione. Basti pensare che i campioni d’Italia in carica hanno chiuso il 2023 all’ottavo posto in classifica in compagnia della Roma di José Mourinho.

Dopo il pareggio deludente contro il Monza di sabato scorso, di fatto, lo stesso Aurelio De Laurentiis in conferenza stampa ha chiesto scusa ai tifosi azzurri, ammettendo che le colpe di questi risultati così miseri sono tutte sue. Il patron partenopeo, inoltre, ha annunciato che il Napoli si muoverà anche in sede di mercato. E proprio su quest’ultimo fronte bisogna registrare delle importanti novità.

Mercato Napoli, l’annuncio di Fabrizio Romano: “Accordo sempre più vicino per Lazar Samardzic dell’Udinese”

Fabrizio ‘Romano,’ giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, ha infatti scritto questo sul suo profilo ufficiale di X: “Il Napoli e l’Udinese sono in trattativa per Lazar Samardzic, come già riportato all’inizio di questa settimana, i colloqui stanno continuando. L’accordo tra il club è sempre più vicino. Il padre del calciatore giungerà presto in Italia per discutere maggiori dettagli con il club friulano”.

Il Napoli, di fatto, chiude con un botto di calciomercato. Lazar Samardzic, dopo il mancato trasferimento all’Inter l’estate scorsa, era infatti seguito anche dalla Juventus di Massimiliano Allegri e Cristiano Giuntoli. Il club partenopeo, però, ha potuto contare sui 25 milioni di euro percepiti dalla cessione di Eljif Elmas al Lipsia.

Aurelio de Laurentiis, infatti, sta cercando di chiudere con la famiglia Pozzo per Samardzic proprio sulla base della cifra ottenuta dal trasferimento di Elmas al club tedesco. Tuttavia, oltre al giocatore dell’Udinese, il Napoli sta cercando un altro centrocampista ed il nome più caldo è quello danese Hojbjerg del Tottenham.